Az iráni háború Ukrajnának is kedvezőtlen, Franciaországban beszélt Zeleszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton
Az iráni háború Ukrajnának is kedvezőtlen, Franciaországban beszélt Zeleszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Zelenszkij szerint a Közel-Keleten zajló háború egyértelműen rossz Ukrajnának, mert elvonja a világ figyelmét és az olyan kulcsfontosságú fegyvereket is, mint a légvédelmi rakéták. Párizsban arról is beszélt, hogy Irán ne működjön együtt Oroszországgal, és erről egyeztetett Reza Pahlavival, az iráni sah fiával is. Az ukrán elnök szerint az Egyesült Államok a közel-keleti helyzet miatt halasztotta el az újabb ukrajnai béketárgyalásokat. A Közel-Kelet miatti olajpiaci aggodalmak közben Washington ideiglenesen enyhített az orosz olajszankciókon, ami Moszkvának kedvezhet. A fronton továbbra is vannak halálos támadások Ukrajnában és az orosz határ mentén is. Az ukrajnai háborúról szóló híreinket ebben a cikkben gyűjtjük össze.
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Az éjjel az orosz haderő Iszkander-M típusú ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajna területét - Harkiv és Dnyipró térségéből jöttek hírek károkról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma Franciaországba utazott, ahol Emmanuel Macron elnökkel tárgyal majd. Az Egyesült Államok az olajválság hatásainak orvoslása végett enyhítette az Oroszországra kirótt olajszankciókat. Donyeckben az orosz hadsereg Kosztyantynivkát ostromolja, a déli fronton Orihivet próbálják bekeríteni. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború pénteki fejleményeivel.

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, Zelenszkij Franciaországba repült - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

