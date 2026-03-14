Az iráni háború Ukrajnának is kedvezőtlen, Franciaországban beszélt Zeleszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Zelenszkij szerint a Közel-Keleten zajló háború egyértelműen rossz Ukrajnának, mert elvonja a világ figyelmét és az olyan kulcsfontosságú fegyvereket is, mint a légvédelmi rakéták. Párizsban arról is beszélt, hogy Irán ne működjön együtt Oroszországgal, és erről egyeztetett Reza Pahlavival, az iráni sah fiával is. Az ukrán elnök szerint az Egyesült Államok a közel-keleti helyzet miatt halasztotta el az újabb ukrajnai béketárgyalásokat. A Közel-Kelet miatti olajpiaci aggodalmak közben Washington ideiglenesen enyhített az orosz olajszankciókon, ami Moszkvának kedvezhet. A fronton továbbra is vannak halálos támadások Ukrajnában és az orosz határ mentén is. Az ukrajnai háborúról szóló híreinket ebben a cikkben gyűjtjük össze.