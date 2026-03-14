Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton
Pontosan két héttel ezelőtt indult az iráni háború, legújabban Donald Trump a Közel-Kelet történetének egyik legdurvább bombázásról számolt be, az iráni olajtermelés központjának számító Kharg szigetet támadta az amerikai hadsereg. Az ezidáig érintetlen sziget kezeli az iráni olajexport 90 százalékát, bár Trump szerint az olajinfrastruktúrát nem lőtték, csak a katonai létesítményeket. Pénteken Trump arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország Iránt segíti. Közben a hírek szerint az Egyesült Államok további 5000 katonát és több hadihajót tervez a térségbe küldeni. A közel-keleti háborúról szóló szombati cikkeineket ebben a hírfolyamban gyűjtjük össze.
Trump kimondta, amit saját megbízottja még tagadott: kiderült, mit gondol valójában Oroszország és Irán kapcsolatáról

Donald Trump pénteken egy rádióinterjúban azt állította, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szerinte segítséget nyújt Iránnak az Egyesült Államok és Izrael elleni háborújában, mindössze napokkal azután, hogy különmegbízottja, Steve Witkoff még az orosz fél szavahihetőségét hangsúlyozta az ügyben - írta a Cnbc.

A teljes megsemmisítés után jött a fenyegetés: átlépheti a vörös vonalat az Egyesült Államok

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyeget, hogy katonai csapást mér Irán kharg-szigeti olajinfrastruktúrájára, ha Teherán nem hagy fel a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók elleni támadásokkal. Az ultimátum tovább növelheti a feszültséget a hetek óta dúló háborúban.

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Szép kezdés után csúfos zárás: összecsuklott a forint a nagy lendületben
Készül a mesterterv: a német kancellár szerint két ország játszhat kulcsszerepet Európa energiabiztonságában
