Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump nemzetközi koalíciót küld a Hormuzi-szorosra - Híreink az iráni háborúról szombaton

Megtámadták a bagdadi amerikai nagykövetséget
Az Irak fővárosában található követségi épületet két kamikaze-drón találta el, az okozott kár nem ismert, sérültekről nem jött hír.
(CNN)
Súlyos amerikai veszteségekről jött hír – Donald Trump megtörte a csendet, elmagyarázta, mi történt valójában
Az amerikai Wall Street Journal tegnap arról írt: egy szaúdi légitámaszponton öt amerikai légi üzemanyag-utántöltő repülőgépet ért iráni dróntalálat – Donald Trump Truth Social oldalán tisztázta a helyzetet.
Bejelentette Donald Trump: megoldódhat a krízis a Hormuzi-szoroson – Nemzetközi koalíciót mozgósít az elnök
Többnemzeti katonai koalíció formálódik a Hormuzi-szoros biztosítására – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.
Sérültek Eilatban
Az 50 ezer fős lakosságú izraeli kikötővárost iráni rakéta találta el, egy kisgyerek és egy felnőtt sérült meg.
(Times of Israel)
Hatalmas tévedésben élnek a piacok: Ukrajnában bevált módszerrel sokkolhatja a világot Irán – Most robbanhat fel igazán az olajár?
A piacok meglehetős nyugalommal fogadták az iráni háború kitörését, és azóta is viszonylag optimisták: úgy gondolják, hogy Donald Trump a végén úgyis meghátrál. Pedig aggodalomra igencsak lenne ok: a Hormuzi-szoros lezárása ugyanis a globális olajkínálat 10, az LNG-kínálat 20 százalékának kiesésével járhat. Azonban még ha Trump végül tényleg ki is hátrálna, semmi garancia nincs arra, hogy az iráni rezsim is így tenne, hanem továbbra is zárva tarthatja a Hormuzi-szorost, illetve támadhatja az öbölországok energetikai infrastruktúráját. Ez pedig beláthatatlan következményeket jelentene a világgazdaságra nézve is.
Videón a Harg elleni csapás
Az amerikai CENTCOM friss felvételeket tett közzé az iráni olajexport nagyjáért felelős sziget elleni támadásról.
Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt https://t.co/2X1glD4Flt— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026
Bőrükön érzik az amerikaiak az iráni háború hatásait: valósággal felrobbantak a benzinárak
Már több mint 23%-ot növekedtek az amerikai benzinárak az iráni háború kezdete óta - írta meg a CNN.
Felrobbantotta Irán a világ egyik legnagyobb olajkikötőjét - Teljesen megbénult az export
Iráni dróntámadás miatt kigyulladt az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb olajkikötője, a Fudzsaira terminál – írta meg a CNN.
Kimondta Trump bizalmasa: ha nem vetnek azonnal véget a háborúnak, egy egész régió válhat lakhatatlanná
A Fehér Ház egyik, Donald Trumphoz közel álló tanácsadója nyilvánosan kijelentette: ideje abbahagyni az iráni háborút, leállítani a térségben zajló katonai műveleteket - írta meg a Financial Times.
Bejelentették: hazajönnek a magyar katonák a folyamatos iráni támadás alatt álló erbíli bázisról
A közel-keleti konfliktussal összefüggésben romló biztonsági helyzet miatt elhagyta Irakot az Erbílben szolgáló magyar katona- és diplomataállomány, szoros együttműködésben az erbíli tábort üzemeltető olasz nemzettel - jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke szombaton.
Bejelentette Irán: indul a bosszú, rakéták fognak záporozni a világ egyik legfontosabb olajexportőrére
Irán nyíltan bejelentette, hogy támadásokat fognak kezdeni az Egyesült Arab Emírségek városai, ipari létesítményei ellen, miután Amerika lebombázta a Harg-szigeteket.
Elszabadultak az árak az iráni háború miatt: kiderült, mikor jöhet a hatalmas zuhanás az olajpiacon
Nemrég kijött az Amerikai Energiaügynökség (EIA) legfrissebb, rövidtávú kilátásokat taglaló elemzése, ahol többek között a várható olaj-és gázárakkal foglalkoznak a szakértők. Bár az ügynökség rendkívül optimista és szerintük a Brent jegyzése az év végén akár 70 dollárra is eshet, de eközben vannak ennél sokkal drasztikusabb várakozások is a piacon.
Néhány hajó szabad utat kapott a Hormuzi-szoroson való áthaladáshoz
Irán engedélyezte egyes indiai hajók áthaladását a Hormuzi-szoroson – erősítette meg Teherán újdelhi nagykövete. Ez ritka kivételt jelent a globális energiaellátást súlyosan megzavaró blokád alól.
Ukrajnában fejlesztett fegyvert vetett be az Egyesült Államok a Közel-Keleten
Az amerikai hadsereg tízezer, eredetileg Ukrajnában kifejlesztett és tesztelt elfogó drónt telepített a Közel-Keletre. A cél az, hogy költséghatékonyabban védekezzenek az iráni dróntámadások ellen. A lépés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Donald Trump a közelmúltban nyilvánosan elutasította Ukrajna segítségét a drónvédelem terén - tudósított a Bloomberg.
Légiriadókat rendeltek el Észak-Izraelben
Nyugalmas éjszakát követően szombat reggel légiriadókat rendeltek el Észak-Izraelben, Nyugat-Galileában a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet Libanonból kilőtt rakétái és drónjai miatt - közölte az izraeli hadsereg.
Amerikai rakétatámadás ért egy iraki síita milíciát Bagdadban
Amerikai rakétatámadás érte a Katáib Hezbollah nevű iraki síita milícia bagdadi központját szombatra virradóra, biztonsági források szerint három fegyveres meghalt, több civil megsebesült.
Az iraki hadsereg elítélte a támadást, hangsúlyozva, hogy az egy civilek által sűrűn lakott körzetben történt.
A Katáib Hezbollah az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, zömében síita milíciákból álló szervezet tagja, amely 2016 óta papíron az iraki fegyveres erők alá van rendelve.
Jóllehet Bagdad a konfliktus kirobbanása, azaz február 28-a óta hangoztatja, kívül akar maradni a harcokon, az arab ország területén aktív Irán-barát milíciák már több, amerikai érdekeltség ellen elkövetett dróntámadás végrehajtásáért jelentkeztek.
Mindeközben iraki biztonsági források szerint rakéta csapódott szombaton az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségébe. A szigorúan őrzött bagdadi "zöld zónában" lévő képviseletet érő támadás nyomán az épületből sűrű füst száll fel, részleteket egyelőre nem tudni.
A nagykövetség és a bagdadi kormány egyelőre nem kommentálta a bejelentést.
(MTI)
Bekövetkezett, amitől sokan tartottak: célba vették az egyik utolsó működő olajkikötőt a Hormuzi-szoros közelében
Dróncsapás érte a Hormuzi-szorostól nem messze fekvő fudzsejrai kikötőt szombat reggel. A támadást követő tűz miatt részlegesen felfüggesztették a kőolaj-rakodást – mondták az ügyet ismerő, névtelenséget kérő források a Bloombergnek.
Trump videót posztolt a kulcsfontosságú iráni sziget bombázásáról
Az USA megtámadta az iráni olajexport szempontjából kulcsfontosságú Kharg-szigetet. Az akcióról Donald Trump videót is posztot a Truth Socialon.
Találat érte az USA badgadi nagykövetségét
Iraki biztonsági források szombaton a Reuters hírügynökségnek elmondták,
hogy rakétatámadás érte az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségét.
A források szerint a támadás következtében füst szállt fel a nagykövetség épületéből, de a károkról nem adtak részleteket.
(Reuters)
Trump kimondta, amit saját megbízottja még tagadott: kiderült, mit gondol valójában Oroszország és Irán kapcsolatáról
Donald Trump pénteken egy rádióinterjúban azt állította, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szerinte segítséget nyújt Iránnak az Egyesült Államok és Izrael elleni háborújában, mindössze napokkal azután, hogy különmegbízottja, Steve Witkoff még az orosz fél szavahihetőségét hangsúlyozta az ügyben - írta a Cnbc.
A teljes megsemmisítés után jött a fenyegetés: átlépheti a vörös vonalat az Egyesült Államok
Donald Trump amerikai elnök azzal fenyeget, hogy katonai csapást mér Irán kharg-szigeti olajinfrastruktúrájára, ha Teherán nem hagy fel a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók elleni támadásokkal. Az ultimátum tovább növelheti a feszültséget a hetek óta dúló háborúban.
