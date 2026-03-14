Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump nemzetközi koalíciót küld a Hormuzi-szorosra - Híreink az iráni háborúról szombaton

Amerikai rakétatámadás érte a Katáib Hezbollah nevű iraki síita milícia bagdadi központját szombatra virradóra, biztonsági források szerint három fegyveres meghalt, több civil megsebesült.

Az iraki hadsereg elítélte a támadást, hangsúlyozva, hogy az egy civilek által sűrűn lakott körzetben történt.

A Katáib Hezbollah az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, zömében síita milíciákból álló szervezet tagja, amely 2016 óta papíron az iraki fegyveres erők alá van rendelve.

Jóllehet Bagdad a konfliktus kirobbanása, azaz február 28-a óta hangoztatja, kívül akar maradni a harcokon, az arab ország területén aktív Irán-barát milíciák már több, amerikai érdekeltség ellen elkövetett dróntámadás végrehajtásáért jelentkeztek.

Mindeközben iraki biztonsági források szerint rakéta csapódott szombaton az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségébe. A szigorúan őrzött bagdadi "zöld zónában" lévő képviseletet érő támadás nyomán az épületből sűrű füst száll fel, részleteket egyelőre nem tudni.

A nagykövetség és a bagdadi kormány egyelőre nem kommentálta a bejelentést.

(MTI)