Bejelentette Irán: indul a bosszú, rakéták fognak záporozni a világ egyik legfontosabb olajexportőrére
Bejelentette Irán: indul a bosszú, rakéták fognak záporozni a világ egyik legfontosabb olajexportőrére

Irán nyíltan bejelentette, hogy támadásokat fognak kezdeni az Egyesült Arab Emírségek városai, ipari létesítményei ellen, miután Amerika lebombázta a Harg-szigeteket.

Az iráni Harg-sziget az ország olajexportja szempontjából kulcsfontosságú: a teheráni olajtranszfer 90%-a itt megy keresztül, Amerika pár órája katonai csapást mért a szigeten található katonai eszközök ellen. Donald Trump elnök bejelentette azt is, hogy ha Irán nem oldja fel a Hormuzi-szoros blokádját, Amerika az olajipari létesítményeket is támadni fogja.

Teherán nyíltan deklarálta:

VÁLASZCSAPÁSKÉNT AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEKET FOGJÁK TÁMADNI, KIEMELT CÉLPONT LESZ AZ OLAJIPARI INFRASTRUKTÚRA ÉS A NAGYVÁROSOK.

Állításuk szerint itt "rejtett rakétaindítók" működnek.

Figyelmeztetjük az UAE vezetését, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság legitim joga csapást mérni az amerikai rakétarendszerek ellen – ezek kikötőkben, dokkokban és az emírségek városainak fedezékében működnek”

– idézi Ebrahim Zolfahári iráni tábornokot a CNN.

Irán a háború első napjai óta támadja az emírségeket, Dubajt, Abu-Dzabit és az ország olajinfrastruktúráját több csapás is érte.

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Parlamenti választás és piaci reakciók

