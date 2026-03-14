Bekövetkezett, amitől sokan tartottak: célba vették az egyik utolsó működő olajkikötőt a Hormuzi-szoros közelében

A fudzsejrai kikötő az Egyesült Arab Emírségek területén található.

A létesítmény a térség egyik utolsó még működő exporttermináljaként különös jelentőséggel bír.

A Perzsa-öbölben kiszélesedő konfliktus ugyanis gyakorlatilag megbénította a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalmat, emellett súlyosan károsította a régió kőolaj- és földgáz-infrastruktúráját.

Az incidens azt követően történt, hogy az amerikai erők csapást mértek az iráni kőolajexport szempontjából létfontosságú Harg-szigetre. Teherán korábban kilátásba helyezte: ha az ország energetikai infrastruktúráját bármilyen támadás éri, arra az Egyesült Államokhoz köthető térségi energetikai létesítmények elleni csapásokkal válaszol.

Az Abu Dhabi National Oil Company és a fudzsejrai kikötő vezetősége egyelőre nem reagált a sajtómegkeresésekre. A létesítmény térségéből korábban is jelentettek már rakétafenyegetéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images