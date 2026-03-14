Bekövetkezett, amitől sokan tartottak: célba vették az egyik utolsó működő olajkikötőt a Hormuzi-szoros közelében
Dróncsapás érte a Hormuzi-szorostól nem messze fekvő fudzsejrai kikötőt szombat reggel. A támadást követő tűz miatt részlegesen felfüggesztették a kőolaj-rakodást – mondták az ügyet ismerő, névtelenséget kérő források a Bloombergnek.

A fudzsejrai kikötő az Egyesült Arab Emírségek területén található.

A létesítmény a térség egyik utolsó még működő exporttermináljaként különös jelentőséggel bír.

A Perzsa-öbölben kiszélesedő konfliktus ugyanis gyakorlatilag megbénította a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalmat, emellett súlyosan károsította a régió kőolaj- és földgáz-infrastruktúráját.

Az incidens azt követően történt, hogy az amerikai erők csapást mértek az iráni kőolajexport szempontjából létfontosságú Harg-szigetre. Teherán korábban kilátásba helyezte: ha az ország energetikai infrastruktúráját bármilyen támadás éri, arra az Egyesült Államokhoz köthető térségi energetikai létesítmények elleni csapásokkal válaszol.

Váratlan incidens Oroszország partjainál: azonosítatlan tárgy csapódott egy görög zászló alatt hajózó tartályhajóba

Az iráni háború Ukrajnának is kedvezőtlen, Franciaországban beszélt Zeleszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Ismét orosz légitámadás érte Kijev megyét, többen meghaltak

Az Abu Dhabi National Oil Company és a fudzsejrai kikötő vezetősége egyelőre nem reagált a sajtómegkeresésekre. A létesítmény térségéből korábban is jelentettek már rakétafenyegetéseket.

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

Trump videót posztolt a kulcsfontosságú iráni sziget bombázásáról

A teljes megsemmisítés után jött a fenyegetés: átlépheti a vörös vonalat az Egyesült Államok

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Parlamenti választás és piaci reakciók

Ez is érdekelhet
Trump teljesen keresztülhúzta a világ második legnagyobb gazdaságának trükkös energiastratégiáját
Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
