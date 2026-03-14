Bekövetkezett, amitől sokan tartottak: célba vették az egyik utolsó működő olajkikötőt a Hormuzi-szoros közelében

A fudzsejrai kikötő az Egyesült Arab Emírségek területén található.
A létesítmény a térség egyik utolsó még működő exporttermináljaként különös jelentőséggel bír.
A Perzsa-öbölben kiszélesedő konfliktus ugyanis gyakorlatilag megbénította a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalmat, emellett súlyosan károsította a régió kőolaj- és földgáz-infrastruktúráját.
Az incidens azt követően történt, hogy az amerikai erők csapást mértek az iráni kőolajexport szempontjából létfontosságú Harg-szigetre. Teherán korábban kilátásba helyezte: ha az ország energetikai infrastruktúráját bármilyen támadás éri, arra az Egyesült Államokhoz köthető térségi energetikai létesítmények elleni csapásokkal válaszol.
Az Abu Dhabi National Oil Company és a fudzsejrai kikötő vezetősége egyelőre nem reagált a sajtómegkeresésekre. A létesítmény térségéből korábban is jelentettek már rakétafenyegetéseket.
20 százalékos létszámleépítés jöhet a Metánál
16 ezer munkahely szűnhet meg.
Nem is igazán az határozza meg az arany, az ezüst és a réz árát, mint amire mindenki figyel?
A zöld átállás, a geopolitikai kockázat, a monetáris bizonytalanság önmagában ritkán ad magyarázatot.
Ismét orosz légitámadás érte Kijev megyét, többen meghaltak
Sokan megsebesültek.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében - online interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Trump videót posztolt a kulcsfontosságú iráni sziget bombázásáról
Az olajexport szempontjából kiemelt jelenőségű szigetet támadták.
Tűz ütött ki Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában, Ukrajna egy fontos kikötőt is támadott
Egyre tudatosabban veszik célba az orosz finomítókat, üzemanyagtárolókat és logisztikai központokat.
A teljes megsemmisítés után jött a fenyegetés: átlépheti a vörös vonalat az Egyesült Államok
Donald Trump tényleg nem viccel, emeli a tétet.
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még rátehetett az Otthon Start program indulása is. Komoly, 21,29 százalékos éves áremelkedést l
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.