  • Megjelenítés
Bőrükön érzik az amerikaiak az iráni háború hatásait: valósággal felrobbantak a benzinárak
Globál

Portfolio
Már több mint 23%-ot növekedtek az amerikai benzinárak az iráni háború kezdete óta - írta meg a CNN.

A Brent olaj határidős jegyzése pénteken 2,67 százalékkal emelkedett, így hordónként 103,14 dolláron zárt. Az amerikai WTI nyersolaj ára eközben 3,11 százalékos növekedéssel 98,71 dolláron állapodott meg. Mivel a nyersolaj világpiaci ára jellemzően néhány nappal megelőzi a kiskereskedelmi üzemanyagárak változását,

további drágulás várható a kutaknál.

Az áremelkedés közvetlen kiváltó oka a Hormuzi-szoros lezárása. Irán ugyanis gyakorlatilag elvágta az olajtankerek forgalmát ezen a kulcsfontosságú útvonalon, ahol a világ nyersolajforgalmának mintegy 20 százaléka halad át.

Miközben a benzin 23%-ot drágult és már gallononként 3,68 dollár

Még több Globál

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

Az iráni háború Ukrajnának is kedvezőtlen, Franciaországban beszélt Zeleszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

(ez forint / literre átszámolva kb. 334,17, ami európai szemmel nem drasztikus, de amerikai mércével jelentős), a gázolaj ára még nagyobbat emelkedett.

Az Amerikai Energiaügyi Információs Hivatal (EIA) adatai szerint az átlagár gallononként 4,85 dollárra nőtt, szemben a hadműveletek előtti hét 3,71 dolláros szintjével.

Ez a drágulás közvetlenül érinti a logisztikai költségeket is.

A FedEx például automatikus üzemanyag-pótdíjat számít fel, amint a gázolaj ára meghaladja a gallononkénti 3,55 dollárt.

A konfliktus hatásai az amerikai gazdaság egészében érezhetők. Az élelmiszerárak is folyamatosan emelkednek a megnövekedett fuvardíjak, valamint a Hormuzi-szoroson áthaladó műtrágya-alapanyagok szállításának akadozása miatt. A kerozin drágulása következtében pedig a repülőjegyek ára is jelentősen megnőtt.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Mark Felix/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Bekövetkezett, amitől sokan tartottak: célba vették az egyik utolsó működő olajkikötőt a Hormuzi-szoros közelében
Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility