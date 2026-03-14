Bőrükön érzik az amerikaiak az iráni háború hatásait: valósággal felrobbantak a benzinárak

A Brent olaj határidős jegyzése pénteken 2,67 százalékkal emelkedett, így hordónként 103,14 dolláron zárt. Az amerikai WTI nyersolaj ára eközben 3,11 százalékos növekedéssel 98,71 dolláron állapodott meg. Mivel a nyersolaj világpiaci ára jellemzően néhány nappal megelőzi a kiskereskedelmi üzemanyagárak változását,

további drágulás várható a kutaknál.

Az áremelkedés közvetlen kiváltó oka a Hormuzi-szoros lezárása. Irán ugyanis gyakorlatilag elvágta az olajtankerek forgalmát ezen a kulcsfontosságú útvonalon, ahol a világ nyersolajforgalmának mintegy 20 százaléka halad át.

Miközben a benzin 23%-ot drágult és már gallononként 3,68 dollár

(ez forint / literre átszámolva kb. 334,17, ami európai szemmel nem drasztikus, de amerikai mércével jelentős), a gázolaj ára még nagyobbat emelkedett.

Az Amerikai Energiaügyi Információs Hivatal (EIA) adatai szerint az átlagár gallononként 4,85 dollárra nőtt, szemben a hadműveletek előtti hét 3,71 dolláros szintjével.

Ez a drágulás közvetlenül érinti a logisztikai költségeket is.

A FedEx például automatikus üzemanyag-pótdíjat számít fel, amint a gázolaj ára meghaladja a gallononkénti 3,55 dollárt.

A konfliktus hatásai az amerikai gazdaság egészében érezhetők. Az élelmiszerárak is folyamatosan emelkednek a megnövekedett fuvardíjak, valamint a Hormuzi-szoroson áthaladó műtrágya-alapanyagok szállításának akadozása miatt. A kerozin drágulása következtében pedig a repülőjegyek ára is jelentősen megnőtt.

