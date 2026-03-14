Kőkemény válasz jött Kijevből: "Úgy viselkednek, mint egy sorozatgyilkos"

Kőkemény válasz jött Kijevből:
Élesen reagált az ukrán külügyminisztérium az iráni vezetők fenyegetéseire: Kijev szerint abszurd, hogy Teherán önvédelemre hivatkozva próbálja igazolni a lépéseit, miközben évek óta támogatja az Ukrajna elleni orosz háborút - számolt be az Ukrainska Prada.  

A vita azután robbant ki, hogy Ebrahim Azizi, az iráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának elnöke kijelentette: Ukrajna „ténylegesen belépett az Irán elleni háborúba”. Az iráni politikus szerint Kijev azzal tette magát legitim célponttá, hogy elfogó drónokkal segített az Irán elleni támadásokban.

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Heorhij Tihij visszautasította az iráni vádakat. A diplomata emlékeztetett arra, hogy

Irán évek óta drónokkal és technológiával segíti Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban.

A szóvivő szerint ezért különösen visszás, hogy Teherán most Ukrajnát fenyegeti:

„Ebben a kontextusban abszurd, amikor e rezsim egyes képviselői fenyegetik Ukrajnát, sőt még az ENSZ Alapokmányának 51. cikkében rögzített önvédelem jogára is hivatkoznak. Ez olyan, mintha egy sorozatgyilkos a büntető törvénykönyvre hivatkozva próbálná igazolni a bűntetteit.”

