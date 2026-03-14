Kőkemény válasz jött Kijevből: "Úgy viselkednek, mint egy sorozatgyilkos"

A vita azután robbant ki, hogy Ebrahim Azizi, az iráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának elnöke kijelentette: Ukrajna „ténylegesen belépett az Irán elleni háborúba”. Az iráni politikus szerint Kijev azzal tette magát legitim célponttá, hogy elfogó drónokkal segített az Irán elleni támadásokban.

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Heorhij Tihij visszautasította az iráni vádakat. A diplomata emlékeztetett arra, hogy

Irán évek óta drónokkal és technológiával segíti Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban.

A szóvivő szerint ezért különösen visszás, hogy Teherán most Ukrajnát fenyegeti:

„Ebben a kontextusban abszurd, amikor e rezsim egyes képviselői fenyegetik Ukrajnát, sőt még az ENSZ Alapokmányának 51. cikkében rögzített önvédelem jogára is hivatkoznak. Ez olyan, mintha egy sorozatgyilkos a büntető törvénykönyvre hivatkozva próbálná igazolni a bűntetteit.”

