Légiriadókat rendeltek el Észak-Izraelben

Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint pénteken csapást mért a Hezbollah fegyvereseire Dél-Libanonban, miután észlelték, hogy rakétákat szállítanak egy fegyverraktárba az al-Madzsádel térségében.
Az IDF közölte azt is, hogy a Hezbollah katonai célokra használ mentőautókat és egészségügyi létesítményeket, és azzal vádolta a szervezetet, hogy védett polgári infrastruktúrát hadműveleti célokra használ fel. Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Adrai figyelmeztette a Hezbollahot.
Figyelmeztetünk, hogy azonnal hagyjanak fel az egészségügyi létesítmények és mentőautók katonai célú használatával
- mondta Adrai.
Ha ez nem szűnik meg, Izrael a nemzetközi joggal összhangban fog fellépni minden olyan katonai tevékenység ellen, amelyet a Hezbollah terrorszervezet ezeknek a létesítményeknek és mentőautóknak a felhasználásával végez
- tette hozzá.
Váratlan incidens Oroszország partjainál: azonosítatlan tárgy csapódott egy görög zászló alatt hajózó tartályhajóba
Azonnal elhagyták a térséget.
Vége a jogi barkácsolásnak? - Egységes keretrendszer született a hazai startupok indulására
"Közművesítik" a magyar befektetési kultúra alapjait.
Bekövetkezett, amitől sokan tartottak: célba vették az egyik utolsó működő olajkikötőt a Hormuzi-szoros közelében
Nem sokkal Harg-szigetet ért amerikai csapás után.
Üti az ajtót Trumpnál az autóipari lobbi, végleg elzárnák az utat a kínai gyártók előtt
Levélben fordultak az elnökhöz.
20 százalékos létszámleépítés jöhet a Metánál
16 ezer munkahely szűnhet meg.
Nem is igazán az határozza meg az arany, az ezüst és a réz árát, mint amire mindenki figyel?
A zöld átállás, a geopolitikai kockázat, a monetáris bizonytalanság önmagában ritkán ad magyarázatot.
Ismét orosz légitámadás érte Kijev megyét, többen meghaltak
Sokan megsebesültek.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében - online interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még rátehetett az Otthon Start program indulása is. Komoly, 21,29 százalékos éves áremelkedést l
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.