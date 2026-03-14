Néhány hajó szabad utat kapott a Hormuzi-szoroson való áthaladáshoz
Irán engedélyezte egyes indiai hajók áthaladását a Hormuzi-szoroson – erősítette meg Teherán újdelhi nagykövete. Ez ritka kivételt jelent a globális energiaellátást súlyosan megzavaró blokád alól.
Mohammad Fathali szombaton, az India Today újdelhi konferenciáján nyilatkozott, de azt nem közölte, hogy pontosan hány hajó kapott szabad átjárást.

Az iráni diplomata ugyanakkor megerősítette, hogy Teherán bizonyos indiai hajóknak lehetővé tette a szoroson való áthaladást.

Amióta az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat indított Irán ellen, Teherán nagyrészt leállította a forgalmat a partjai mentén húzódó tengerszorosban. Ezen a stratégiai útvonalon halad át a világ kőolajellátásának, valamint a tengeri úton szállított cseppfolyósított földgáznak (LNG) mintegy 20 százaléka. Az indiai hajók átengedése így különösen figyelemre méltó gesztus Teherán részéről. Mindez jól mutatja az indiai–iráni kétoldalú kapcsolatok kiemelt jelentőségét a jelenlegi válság közepette.

Forrás: Reuters

