Tűz ütött ki Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában, Ukrajna egy fontos kikötőt is támadott

Az Afipszki olajfinomító műszaki létesítményeinél szombaton tűz ütött ki – közölték a regionális katasztrófavédelmi szolgálatok. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A tűzoltóegységek a helyszínen dolgoztak a lángok megfékezésén.

A létesítmény éves feldolgozókapacitása 9,1 millió tonna nyersolaj, ami nagyjából napi 180 ezer hordónak felel meg.

Az üzemet idén januárban is dróntalálat érte, és korábban is többször vált célponttá.

Egy másik támadásban drónroncsok hullottak a Kercsi-szoros közelében fekvő Kavkaz kikötő területére. A kikötő Oroszország egyik fontos logisztikai csomópontja: üzemanyag, gabona és más áruk átrakóhelyeként működik, emellett kompforgalmi központ is.

A csapás megrongált egy műszaki kiszolgálóhajót, és kisebb tüzet okozott a mólón. A tüzet rövid időn belül eloltották. Három ember megsérült, mindannyiukat kórházba szállították.

Ukrajna az utóbbi időszakban egyre tudatosabban veszi célba az orosz olajfinomítókat, üzemanyagtárolókat és logisztikai központokat. A cél az orosz haderő utánpótlásának megzavarása, valamint azoknak az energiabevételeknek a csökkentése, amelyekből Moszkva a háborút finanszírozza.

A támadások olyan időszakban történtek, amikor a globális energiapiacokat a közel-keleti fejlemények amúgy is feszültté tették. A beszámoló szerint az Egyesült Államok nemrég csapást mért arra az iráni szigetre, amelyen keresztül az iráni nyersolajexport nagy része zajlik. Ez felerősítette a félelmeket a kínálati láncok szélesebb körű zavaraitól.

Ukrajna sem maradt célpont nélkül. Szombat hajnalban Kijevben is robbanásokat jelentettek, miután a légvédelmi rendszerek működésbe léptek – közölte Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. A lakosságot arra kérte, maradjanak az óvóhelyeken.

