Tűz ütött ki Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában, Ukrajna egy fontos kikötőt is támadott
Ukrán dróntámadások tüzet okoztak egy nagy kapacitású orosz olajfinomítóban, és eltalálták a Fekete-tenger térségének egyik fontos kikötőjét a Krasznodari határterületen. A csapások az energetikai infrastruktúra elleni háború újabb állomását jelzik - jelentette a Bloomberg.

Az Afipszki olajfinomító műszaki létesítményeinél szombaton tűz ütött ki – közölték a regionális katasztrófavédelmi szolgálatok. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A tűzoltóegységek a helyszínen dolgoztak a lángok megfékezésén.

A létesítmény éves feldolgozókapacitása 9,1 millió tonna nyersolaj, ami nagyjából napi 180 ezer hordónak felel meg.

Az üzemet idén januárban is dróntalálat érte, és korábban is többször vált célponttá.

Egy másik támadásban drónroncsok hullottak a Kercsi-szoros közelében fekvő Kavkaz kikötő területére. A kikötő Oroszország egyik fontos logisztikai csomópontja: üzemanyag, gabona és más áruk átrakóhelyeként működik, emellett kompforgalmi központ is.

Az iráni háború Ukrajnának is kedvezőtlen, Franciaországban beszélt Zeleszkij - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Ismét orosz légitámadás érte Kijev megyét, többen meghaltak

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

A csapás megrongált egy műszaki kiszolgálóhajót, és kisebb tüzet okozott a mólón. A tüzet rövid időn belül eloltották. Három ember megsérült, mindannyiukat kórházba szállították.

Ukrajna az utóbbi időszakban egyre tudatosabban veszi célba az orosz olajfinomítókat, üzemanyagtárolókat és logisztikai központokat. A cél az orosz haderő utánpótlásának megzavarása, valamint azoknak az energiabevételeknek a csökkentése, amelyekből Moszkva a háborút finanszírozza.

A támadások olyan időszakban történtek, amikor a globális energiapiacokat a közel-keleti fejlemények amúgy is feszültté tették. A beszámoló szerint az Egyesült Államok nemrég csapást mért arra az iráni szigetre, amelyen keresztül az iráni nyersolajexport nagy része zajlik. Ez felerősítette a félelmeket a kínálati láncok szélesebb körű zavaraitól.

Ukrajna sem maradt célpont nélkül. Szombat hajnalban Kijevben is robbanásokat jelentettek, miután a légvédelmi rendszerek működésbe léptek – közölte Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. A lakosságot arra kérte, maradjanak az óvóhelyeken.

Ez is érdekelhet
Trump teljesen keresztülhúzta a világ második legnagyobb gazdaságának trükkös energiastratégiáját
Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, vérdíjat tűztek ki az ajatollah fejére - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility