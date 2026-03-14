Váratlan incidens Oroszország partjainál: azonosítatlan tárgy csapódott egy görög zászló alatt hajózó tartályhajóba

Szombaton egy azonosítatlan tárgy csapódott egy görög zászló alatt hajózó tartályhajóba a novorosszijszki Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) termináljának közelében – közölte a hajó üzemeltetője, a Maran Tankers.

A Maran Homer nevű tanker az orosz felségvizeken kívül horgonyzott, és arra várt, hogy kikössön a terminálnál.

A tervek szerint kazah nyersolajat vett volna a fedélzetére. A becsapódás helyi idő szerint hajnali 4 óra 35 perckor, közép-európai idő szerint pedig 2 óra 35 perckor történt.

A hajótársaság közleménye alapján személyi sérülés nem történt, a legénység biztonságban van. A hajótestben és a fedélzeti berendezésekben mindössze kisebb anyagi kár keletkezett. A Maran Homer az incidenst követően elhagyta a novorosszijszki térséget.

Forrás: Reuters

