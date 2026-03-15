Moszkvába repült a külügyminiszter, hogy leállítsa Putyint

Moszkvába utazott vasárnap Musala Mudavadi kenyai külügyminiszter, hogy hivatalos látogatáson próbáljon meg véget vetni a kenyai állampolgárok orosz hadseregbe történő kényszerbesorozásának - közölte a kenyai tárca.

Mudavadi, aki az orosz kormány több tagjával, közöttük Szergej Lavrov külügyminiszterrel találkozik,

fokozni fogja a diplomáciai erőfeszítéseket (…), hogy megakadályozzák az álságos besorozással, illetve a hamis állásígéretekkel kapcsolatos újabb problémákat"

- áll a kenyai külügyminisztérium közleményében.

A miniszter "az Oroszország és Ukrajna közötti jelenlegi konfliktus által érintett kenyai állampolgárok védelme érdekében biztonságos eljárást szorgalmaz majd arra, hogy hazatelepítsék őket" - tették hozzá.

Az ukrajnai hatóságok becslése szerint

megközelítőleg 1800 afrikai harcol Kijev ellen az orosz erők kötelékében.

A kenyai hírszerzés ezernél többre teszi az Oroszországban besorozott kenyaiak számát.

Abraham Korir Sing’Oei kenyai külügyminiszter-helyettes nemrégiben elfogadhatatlannak nevezte, hogy az orosz hadsereg "ágyútölteléknek" használja az állampolgárait. A Dél-afrikai Köztársaság február végén tizenöt állampolgárának hazatelepítését érte el a kormánytól segítséget kérő tizenhét közül.

Címlapkép forrása: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images