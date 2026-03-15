  • Megjelenítés
Moszkvába repült a külügyminiszter, hogy leállítsa Putyint
Globál

MTI
Moszkvába utazott vasárnap Musala Mudavadi kenyai külügyminiszter, hogy hivatalos látogatáson próbáljon meg véget vetni a kenyai állampolgárok orosz hadseregbe történő kényszerbesorozásának - közölte a kenyai tárca.

Mudavadi, aki az orosz kormány több tagjával, közöttük Szergej Lavrov külügyminiszterrel találkozik,

fokozni fogja a diplomáciai erőfeszítéseket (…), hogy megakadályozzák az álságos besorozással, illetve a hamis állásígéretekkel kapcsolatos újabb problémákat"

- áll a kenyai külügyminisztérium közleményében.

A miniszter "az Oroszország és Ukrajna közötti jelenlegi konfliktus által érintett kenyai állampolgárok védelme érdekében biztonságos eljárást szorgalmaz majd arra, hogy hazatelepítsék őket" - tették hozzá.

Még több Globál

Az ukrajnai hatóságok becslése szerint

megközelítőleg 1800 afrikai harcol Kijev ellen az orosz erők kötelékében.

A kenyai hírszerzés ezernél többre teszi az Oroszországban besorozott kenyaiak számát.

Abraham Korir Sing’Oei kenyai külügyminiszter-helyettes nemrégiben elfogadhatatlannak nevezte, hogy az orosz hadsereg "ágyútölteléknek" használja az állampolgárait. A Dél-afrikai Köztársaság február végén tizenöt állampolgárának hazatelepítését érte el a kormánytól segítséget kérő tizenhét közül.

Címlapkép forrása: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a fordulat a Barátság vezetéknél: Ukrajna vallott a javításról, eddig nem ismert részleteket közöltek
Kritikus pillanatban mutatott gyengeséget Európa legerősebb hatalma – Összeomlás szélére került a jól bevált stratégia?
Bejelentette Irán: indul a bosszú, rakéták fognak záporozni a világ egyik legfontosabb olajexportőrére
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility