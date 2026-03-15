Tagadja a külügyminiszter, hogy civilekre támadtak volna, a háború befejezéséről beszél az iráni vezető
Globál

Tagadja a külügyminiszter, hogy civilekre támadtak volna, a háború befejezéséről beszél az iráni vezető

MTI
Teherán kész vizsgálóbizottságot létrehozni a szomszédos országokkal közösen, hogy megállapítsák, ki a felelős az ott lakónegyedek, illetve civilek ellen intézett támadásokért - jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap, tagadva egyúttal, hogy az iráni hadsereg ilyen támadásokat hajtott végre.

A Perzsa-(Arab-)öböl menti országok előzőleg felszólították Iránt, hogy hagyjon fel a területük elleni támadásokkal, mert azok nem csak amerikai célpontokat értek.

Abbász Aragcsi - a Telegram üzenetküldő alkalmazásban lévő csatornája szerint - az al-Arabi al-Dzsadíd hírportálnak adott interjúban azt mondta, hogy Teherán az öböl menti országok közül többel van kapcsolatban, és

üdvözöl bármilyen kezdeményezést, amely garantálhatja az Irán elleni izraeli-amerikai háború befejezését.

A Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett másik vasárnapi bejegyzése szerint Aragcsi közölte francia kollégájával, hogy az egyes országoknak tartózkodniuk kell minden, a közel-keleti konfliktust kiszélesítő lépéstől.

A bejegyzéssel arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök felszólított több országot, közöttük Franciaországot, hogy vezényeljek hajókat az Irán által blokád alá vett Hormuzi-szoros körzetébe. A világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz szállítmányának mintegy egyötöde az Irán és Omán közötti szoroson halad át.

Címlapkép forrása: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Parlamenti választás és piaci reakciók

