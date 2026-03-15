Találatok érték Bagdad nemzetközi repülőterét

Helyi biztonsági források szerint az első robbanást ottani idő szerint este 7 óra körül hallották. A későbbi kárfelmérés alapján egy rakéta a repülőtér polgári oldalán lévő léginavigációs létesítményt találta el. A fennmaradó négy lövedék a BDSC területére csapódott be.

Egyelőre

nem ismert, hogy ki indította a rakétákat.

A CNN megkereste az amerikai külügyminisztériumot, de eddig nem érkezett válasz az üggyel kapcsolatban.

Az amerikai érdekeltségű létesítmények – köztük a bagdadi repülőtér közelében lévő objektumok – elleni támadások rendszeresek a térségben. Az Iraki Iszlám Ellenállás, amely az Irán által támogatott fegyveres csoportok gyűjtőszervezete, szinte naponta vállal felelősséget tucatnyi hasonló akcióért. Ezeket a bejelentéseket azonban gyakran a célpontok pontos megjelölése nélkül teszik meg.

Az Egyesült Államok korábban már többször mért csapást az Irán által támogatott síita milíciákhoz köthető célpontokra. Washington ugyanis ezeket a csoportokat a regionális érdekeire nézve közvetlen fenyegetésnek tekinti.

