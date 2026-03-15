Találatok érték Bagdad nemzetközi repülőterét
Találatok érték Bagdad nemzetközi repülőterét

Öt rakéta csapódott be a bagdadi nemzetközi repülőtér területén és környékén. Találatot kapott többek között az Egyesült Államok nagykövetségéhez tartozó Bagdadi Diplomáciai Támogató Központ (BDSC) is. A támadásban öt iraki állampolgár sebesült meg - számolt be a CNN.

Helyi biztonsági források szerint az első robbanást ottani idő szerint este 7 óra körül hallották. A későbbi kárfelmérés alapján egy rakéta a repülőtér polgári oldalán lévő léginavigációs létesítményt találta el. A fennmaradó négy lövedék a BDSC területére csapódott be.

nem ismert, hogy ki indította a rakétákat.

A CNN megkereste az amerikai külügyminisztériumot, de eddig nem érkezett válasz az üggyel kapcsolatban.

Megérkezett az izraeli hadsereg jelentése arról, hogy áll Irán lefegyverzése

Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Trump háborús mozgásterének a szűkítéséről fognak szavazni az amerikai képviselők

Az amerikai érdekeltségű létesítmények – köztük a bagdadi repülőtér közelében lévő objektumok – elleni támadások rendszeresek a térségben. Az Iraki Iszlám Ellenállás, amely az Irán által támogatott fegyveres csoportok gyűjtőszervezete, szinte naponta vállal felelősséget tucatnyi hasonló akcióért. Ezeket a bejelentéseket azonban gyakran a célpontok pontos megjelölése nélkül teszik meg.

Az Egyesült Államok korábban már többször mért csapást az Irán által támogatott síita milíciákhoz köthető célpontokra. Washington ugyanis ezeket a csoportokat a regionális érdekeire nézve közvetlen fenyegetésnek tekinti.

Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Parlamenti választás és piaci reakciók

Ez is érdekelhet
Itt a fordulat a Barátság vezetéknél: Ukrajna vallott a javításról, eddig nem ismert részleteket közöltek
Történelmi fordulat az európai nagyhatalomban: újraindíthatják az atomprogramot
Bejelentette Irán: indul a bosszú, rakéták fognak záporozni a világ egyik legfontosabb olajexportőrére
