Támadásba lendült Irán szomszédja: katonai létesítményekre mért légicsapásokat

A pakisztáni hatóságok szerint ennek során technikai infrastruktúra mellett megsemmisítettek egy felszerelésraktárt is Kandahárban. Egy további csapás egy kandahári alagút ellen irányult, amelyet az afganisztáni tálibok mellett a pakisztáni tálibok (Tehrík-i-Talibán Pakistan, TTP) is használtak.
Szemtanúk az AFP francia hírügynökségnek elmondták, hogy az éjszakai órákban harci repülőket láttak, amelyek a hegyekben lévő egyik katonai létesítmény irányába repültek, ahonnan robbanások zaját is hallották.
Bombázást jelentettek Szpin Boldak városából és Hoszt tartományból is.
Zabihullah Mudzsáhid, a kabuli tálibok szóvivője az AFP-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a kandahári támadások anyagi károkat okoztak egy elvonó klinika épületében és egy üres konténerben. Hozzátette, hogy a pakisztáni hadsereg által megnevezett célpontok messze voltak ezektől.
Attaullah Tarar pakisztáni tájékoztatási miniszter az X-en arról számolt be, hogy eddig az afgán fegyveres erők legalább 684 tagja vesztette életét, és 912-en sebesültek meg a pakisztáni hadsereggel vívott harcokban. Kitért arra is, hogy a pakisztáni légierő 73 létesítményt bombázott a szomszédos ország területén, míg a hadsereg 252 afgán ellenőrzőpontot számolt fel, további 44-et pedig elfoglaltak és leromboltak. Mindemellett az afgán erők 229 páncélozott járművét semmisítették meg.
A két ország között régóta feszült a viszony, és már tavaly fegyveres konfliktus robbant ki köztük, majd októberben tűzszüneti megállapodás született. A harcok február 26-án újultak ki, amikor Afganisztán megtorló csapásokat mért pakisztáni létesítményekre, válaszul Pakisztánnak az Afganisztán területén tevékenykedő fegyveresek pakisztáni célpontok elleni támadásaira.
Iszlámábád szerint a kabuli tálib vezetés
évek óta nem lép fel elég határozottan az Afganisztán területén bujkáló, és onnan akciókat indító terrorcsoportok ellen.
Az Afganisztánt irányító tálibok tagadják ezt, és azt hangoztatják, hogy továbbra sem engedélyezik pakisztáni célpontok afgán területről történő támadását.
