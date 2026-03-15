Történelmi fordulat az európai nagyhatalomban: újraindíthatják az atomprogramot

Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya szakértői egyeztetéseket folytat, és konkrét terveket készít az atomenergia-termelés újraindítására. Olasz kormánytisztviselők Kanadába utaztak, hogy reaktortechnológiákat tanulmányozzanak, valamint francia szakemberekkel is tárgyaltak a helyi atomiparról. A kormányon belül emellett dél-koreai és amerikai technológiai megoldásokat is megvitattak.

Gilberto Pichetto Fratin energiaügyi miniszter kedden kijelentette, hogy Olaszországnak "a lehető leghamarabb" újra kell indítania nukleáris programját.

Hangsúlyozta továbbá, hogy az új erőműveknek biztonságosnak és "költséghatékonynak" kell lenniük.

Meloni számára a terv politikai tétje is hatalmas. Az atomenergiát az olasz gazdaság versenyképességének javításához szükséges, hosszú távú megoldás részeként pozicionálja. Az ország kiugróan magas energiaárai régóta komoly terhet rónak a vállalatokra, így a miniszterelnök sorsa részben attól is függ, hogy sikerül-e megvalósítania a nukleáris programot.

A kormány ugyanakkor tisztában van a kezdeményezés nehézségeivel. Az olasz választók korábban kétszer is elsöprő többséggel szavaztak a nukleáris energia kivezetése mellett: először 1987-ben, majd 2011-ben. A közvélemény meggyőzése ezért komoly politikai manőverezést igényel. A helyzetet tovább bonyolítják a közelgő parlamenti választások.

A nemzetközi tapasztalatok alapján az atomerőmű-projektek ráadásul gyakran hatalmas költségtúllépésekkel és évekig tartó késedelmekkel járnak, ahogy azt a francia és a brit példák is mutatják. Még optimális esetben is fennáll annak a kockázata, hogy mire az olasz reaktorok kereskedelmi üzembe állnak, a piac már a biztonságosabb, megújuló energiaforrások felé mozdulhat el.

Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images