Kiszivárgott a titkos hadművelet: lehet, hogy a rezsim vezetője Moszkvába menekült

Folyamatosak a találgatások az iszlamista rezsim új vezetője milyen állapotban van. Korábban több híresztelés kapott szárnyra, melyek arról szóltak, hogy egy rakétatámadás során súlyosan megsérült. A leggyakrabban a lába sérülésével kapcsolatos információk terjednek a közösségi médiában, de Donald Trump amerikai elnök március 15-én egészen addig ment, hogy a vezető talán már nem is él. Ezt Teherán gyorsan cáfolta. Mivel a március 8-án megválasztott ajatollah még mindig nem került elő nyilvánosan, a találgatások tovább tartanak a hollétéről és az állapotáról. A kuvaiti újság ebben állt elő egy új verzióval.

A lap egy magas rangú forrásra hivatkozva arról ír, hogy Irán legfőbb vezetője már nem is tartózkodik az országban.

Az állítják, hogy Modzstaba Hámeneit egy orosz katonai repülőgép Moszkvába szállította egy szigorúan titkos hadművelet keretében. Erre a vezető biztonsági és egészségügyi helyzete miatt volt szükség. Miután megérkezett az orosz fővárosban, az elnök egyik palotájában sikeres műtéten esett át, azóta is ott kezelik. A forrás beszámolója szerint az igaz, hogy a korábbi ajatollah fia február 28-án, az izraeli-amerikai támadás első hullámában sérült meg egy rakétatámadás során. Ezt követően egy szigorúan védett kórházba szállították, ám az állandó bombázások miatt ezt nem tartották eléggé biztonságos megoldásnak.

A helyi biztonsági szolgálatok attól tartottak, hogy Izrael a folyamatos szivárogtatások miatt végül felfedezi a rejtekhelyet, ezért inkább az oroszországi távozás mellett döntöttek. Ezt a lehetőséget maga Vlagyimir Putyin orosz elnök ajánlotta fel. Az elmondások szerint

a műveletre március 12-én az esti órákban orosz és iráni személyzet kíséretében átszállították Moszkvába.

Egy másik forrás azt is elmondta, hogy az ajatollahnak tulajdonított, az országos köztévében elmondott üzenetet valójában Ali Laridzsáni, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács főtitkára fogalmazta meg. Ezt bizonyítja, hogy a szöveg nagyban egyezik azzal, amit a politikus hangsúlyoz a beszédeiben. A beolvasott beszéd tartalmáról Modzstaba Hámeneit nem is tájékoztatták az elmondások szerint.

Címlapkép forrása: Faisal Bashir/SOPA Images/LightRocket via Getty Images