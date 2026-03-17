A víz válhat az iráni háború új fegyverévé

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint Amerika és Izrael Irán ellen folytatott háborúja a világ olajpiacain „a történelem legnagyobb ellátási zavarát” okozta. A régió országai számára azonban van egy ennél jóval életbevágóbb szempont is, a vízhiány rémisztő fenyegetése.

Hogyan válhat fegyverré a víz?

Megbízható elemzések szerint így lehet(ne) a vizet fegyverként használni:

1. A sótalanító infrastruktúra sebezhetősége

A Perzsa-öböl térségének számos országa édesvízellátását nagymértékben a sótalanításra alapozza. Az elemzők rámutatnak, hogy mivel ezek a létesítmények központosítottak és nehezen javíthatók meg gyorsan, jelentős sebezhetőségi pontot jelentenek. Ezen üzemek célzott megzavarása azonnali vízhiányhoz vezethet, ami hatalmas nyomást gyakorol a civil lakosságra és a kormányzati erőforrásokra.

2. Az összekapcsolt infrastruktúrákból fakadó kockázatok

A vízbiztonság gyakran összefügg az energiabiztonsággal. A sótalanító üzemek gyakran osztoznak az erőművek infrastruktúráján. Ennek következtében az elektromos hálózat vagy az üzemanyag-ellátás meghibásodása közvetetten a víztermelés leállásához vezethet. Ez a kölcsönös függőség azt jelenti, hogy az egyik szektort érintő konfliktus láncreakciót válthat ki az ivóvíz rendelkezésre állására nézve.

3. Környezeti és vízminőségi szempontok

A Perzsa-öböl zárt tengeri környezet. A szándékos vagy véletlen szennyezés – például a nagyméretű olajszennyezések (pl. az 1991-es öbölháború) – a tengervíz-bevezetési pontokat használhatatlanná teheti a sótalanítás szempontjából. Az ilyen események hatékonyan megkerülhetik az üzem fizikai infrastruktúráját, miközben egész régiók vízellátását megszakíthatják.

4. Humanitárius és politikai következmények

A szakértők szerint a vízellátás megszakítása politikai nyomásgyakorlás egyik eszközének tekinthető. Mivel a víz a túléléshez elengedhetetlen, a „vízhiányos nap” forgatókönyveivel való fenyegetőzés felhasználható a diplomáciai tárgyalások vagy a regionális szövetségek befolyásolására. Ezenkívül az ilyen jellegű zavarok gyakran a vidéki közösségekre és a kiszolgáltatott helyzetű népességcsoportokra gyakorolják a legközvetlenebb és legsúlyosabb hatást, ami tömeges elvándorláshoz és hosszú távú humanitárius válságokhoz vezethet.

Az iráni vízhelyzet önmagában sem fényes

Irán a világ egyik legsúlyosabb vízstresszel küzdő országa, amely jelenleg a hatodik egymást követő aszályos évét éli. A 2024 szeptemberétől 2025 szeptemberéig tartó hidrológiai évben a csapadékmennyiség 81 százalékkal maradt el a történelmi átlagtól.

Az ország vízkészleteit évszázadokon át az úgynevezett qanat-rendszer, vagyis egy domboldalakba vájt, felszín alatti vizet elvezető alagúthálózat biztosította. Az elmúlt évtizedekben azonban a kormányzat ezt tucatnyi gáttal váltotta fel. Ezek a kis vízhozamú folyókon rövid távú megoldást ugyan nyújtottak, hosszú távon viszont a túlzott párolgás és a felszíni vizek elvonása miatt tovább rontották a helyzetet. Ennek egyik legszembetűnőbb példája az Urmia-tó, egykor a Közel-Kelet legnagyobb tava, amely 2001 óta szinte teljesen kiszáradt.

A probléma legfőbb forrása a mezőgazdaság, amely az ország teljes vízfelhasználásának több mint 90 százalékáért felelős. Irán 2003 és 2019 között mintegy 211 köbkilométernyi felszín alatti vizet veszített, ami az éves vízfogyasztás nagyjából kétszeresének felel meg.

Ezt a drasztikus veszteséget elsősorban a szabályozatlan mezőgazdasági vízkitermelés okozta. A felszín alatti vízkészletek visszapótlódási üteme a 2000-es évek eleje óta folyamatosan csökken. A túlzott kitermelés helyenként súlyos talajsüllyedéshez vezet, és ebben a tekintetben Irán globálisan is az egyik leginkább érintett országnak számít, a CarbonBrief részletes összefoglalója szerint.

Az éghajlatváltozás tovább súlyosbítja az amúgy is kritikus helyzetet. A World Weather Attribution 2023-as elemzése szerint a 2020 és 2023 közötti iráni aszályhoz hasonló esemény a globális felmelegedés nélkül csak 80 évente egyszer fordulna elő, a jelenlegi klímaviszonyok között azonban már ötévente számítani kell rá.

Ha a bolygó átlaghőmérséklete eléri az iparosodás előtti szinthez viszonyított 2 Celsius-fokos emelkedést, ilyen súlyosságú szárazság átlagosan kétévente várható. A szervezet egy 2025-ös, az ötéves aszályra vonatkozó vizsgálata az éghajlatváltozás "még erősebb hatását" mutatta ki.

És akkor jött a háború…

Az Öböl-menti államok sivatagos területek, ahol nincsenek állandó folyók, csak olyan időszakos vízfolyások (wadik) amelyek a ritka esőzések idején telnek meg csak vízzel.

Ezek az országok elsősorban a talajvízre és a sótalanításra támaszkodnak a gyorsan növekvő városaik, ipari övezeteik és mezőgazdasági területeik vízellátásának biztosításához.

Az Amerika és Izrael által február 28-án indított támadás újabb nyomást helyez az amúgy is túlterhelt rendszerre. Irán azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy március 7-én támadást intézett a Hormuzi-szorosban fekvő Keshm-sziget tengervíz-sótalanító üzeme ellen, ami harminc falu vízellátását érintette.

Az ilyen üzemek elleni támadás háborús bűnnek számít.

A Genfi Egyezmények I. kiegészítő jegyzőkönyvének 54. cikke valóban tiltja a polgári vízi létesítmények elleni támadásokat. "tilos a polgári lakosság életéhez nélkülözhetetlen tárgyakat, mint pl. élelmiszereket, élelmiszer termelésére szolgáló mezőgazdasági területeket, állatállományt, ivóvízellátást, biztosító berendezéseket és öntözőműveket akármilyen indokból - a polgári személyek kiéheztetése, elköltözésre késztetése céljából, vagy bármely más célból - megtámadni, lerombolni, elhurcolni, vagy használhatatlanná tenni kifejezetten azért, hogy a polgári lakosság, vagy a szembenálló Fél fenntartása szempontjából értéktelenné váljanak.”

Másnap Bahrein is arról számolt be, hogy egy iráni dróntámadás megrongálta az egyik sótalanító létesítményét. A Közel-Kelet a globális sótalanított víztermelés mintegy 40 százalékát adja.

Mielőtt megnéznénk, egyes Öböl menti államok mennyire függenek a tengervíz-sótalanító üzemektől, érdemes kihangsúlyozni, hogy

nincs még egy hely a Földön, ahol annyira támaszkodnának a sótalanításra, mint az Öböl-térségben.

Az Öböl-menti Együttműködési Tanács tagállamai több mint 400 üzemet működtetnek, amelyek a globális kapacitás 60 százalékát és a világ sótalanított víztermelésének 40 százalékát adják. Ezek 2023-ban összesen 7,2 milliárd köbméternyi ivóvizet állítottak elő: Szaúd-Arábia (a legnagyobb és legnépesebb állam, 37 millió lakossal) 3 milliárd köbmétert, az Egyesült Arab Emírségek 1,9, Kuvait 0,8, Katar 0,7, Omán 0,5, Bahrein pedig 0,3 milliárd köbmétert. (Itt található egy menő térkép a térségbeli sótalanításról.)

A világ 10 legnagyobb sótalanító üzeméből nyolc az Arab-félszigeten található, kettő pedig az izraeli Sorekben.

Ezek nélkül az élet, olyan formában, ahogyan azt ma ismerjük, Kuvaitban, Katarban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábia nagy részén teljesen leállna.

Egy ennél is részletesebb (és aktuálisabb) térképet találunk a New York Times nemrég megjelent cikkében.

Ez a drámai mértékű függés minden szektort érint, a háztartásoktól, a mezőgazdaságtól és a zöldterületektől kezdve az erőművek hűtésén, az adatközpontokon át egészen az olaj utáni gazdaságokat hajtó ipari központokig.

Az Öböl-térségben mintegy 100 millió ember ivóvízellátásának nagy része ezekre a létesítményekre támaszkodik; ez a változás az 1970-es években vette kezdetét, amikor az olajból származó jólét és a zord éghajlati viszonyok túllépték a szűkös vízkészletek kapacitását.

Bahrein számít talán a legkiszolgáltatottabbnak, ivóvíz ellátása közel 100%-ban a sótalanítástól függ.

Az Egyesült Arab Emírségek teljes vízszükségletének körülbelül 42%-át tengervíz-sótalanításból fedezik, de az ország ivóvízének több mint 80–90%-át ezzel a technológiával szerzik be. Dubai és Abu-Dzabi majdnem teljes mértékben kizárólag a sótalanításra számítanak.

Bár Irán kevésbé függ ettől a technológiától, mivel ivóvizének mindössze 3 százaléka származik sótalanításból, a konfliktus az energiaellátás megzavarásán keresztül közvetetten a vízszolgáltatást is veszélyezteti.

Katar ivóvize 99 százalékát ilyen üzemekből nyeri.

Kuvait 90 százalékban tengervíz sótalanításból nyeri ivóvizét.

Omán ivóvíz készlete 86-90%-ban függ a sótalanítástól.

ivóvíz készlete 86-90%-ban függ a sótalanítástól. Szaúd-Arábia termeli a legtöbb sótalanított vizet világszerte (ez biztosítja ivóvíz-szükségletének 70%-át). Bár területileg nagyobb ország, olyan nagyvárosai, mint Dzsidda, teljes mértékben ezekre a part menti üzemekre támaszkodnak.

Közelmúltbeli támadások - Változnak a háború szabályai

Kuvait : Március 2-án egy elfogott iráni rakétából lehulló törmelék tüzet okozott a Nyugat-Doha-i áram- és víztisztító állomáson. A jelentések szerint a kár csekély, az országos vízellátás pedig továbbra is stabil.

: Március 2-án egy elfogott iráni rakétából lehulló törmelék tüzet okozott a Nyugat-Doha-i áram- és víztisztító állomáson. A jelentések szerint a kár csekély, az országos vízellátás pedig továbbra is stabil. Szintén március 2-án Dubai Jebel Ali kikötőjét célzó támadások körülbelül 20 km-re csapódtak be attól a hatalmas sótalanító komplexumtól, amely Dubaj ivóvízellátásának nagy részét biztosítja.

Jebel Ali kikötőjét célzó támadások körülbelül 20 km-re csapódtak be attól a hatalmas sótalanító komplexumtól, amely Dubaj ivóvízellátásának nagy részét biztosítja. Irán külügyminisztere azt állítja, hogy március 7-én amerikai találat érte a Keshm-sziget sótalanító üzemét. Az USA Központi Parancsnoksága tagadja, hogy az üzem a célpontok közt szerepelt volna.

külügyminisztere azt állítja, hogy március 7-én amerikai találat érte a Keshm-sziget sótalanító üzemét. Az USA Központi Parancsnoksága tagadja, hogy az üzem a célpontok közt szerepelt volna. Március 8-án egy iráni drón okozott kárt Bahrein egyik sótalanító üzemében, ami egyes források szerint a Ras Abu Dzsardzsur üzem volt.

Egyik figyelmeztetés érkezik a másik után

Irán lakossága nemcsak ivóvíz-hiánnyal, de áramkimaradásokkal is küzd, amit most legalább a vezetés a konfliktusra tud kenni, mondta Eric Lob a Florida International University politikatudományi és nemzetközi kapcsolatok tanszékének docense. "Még mindig válságos a helyzet," közölte a New York Times-szal, amely emlékeztetett, hogy az ország tízmilló lakosú fővárosa, Teherán, évek óta nyögi az aszályt.

Káve Madáni, az ENSZ Egyetem Víz-, Környezet- és Egészségügyi Intézetének igazgatója szerint a közelmúltbeli esőzések átmenetileg enyhítették a "nulladik víznap" közvetlen fenyegetését. Ez a pont akkor jön el, amikor az ellátórendszerek egyszerűen leállnak.

Ennek ellenére az ország számos pontja "vízügyi csődhelyzetben" van, ami azt jelenti, hogy a készletek visszafordíthatatlan környezeti károk okozása nélkül már nem képesek kielégíteni a növekvő keresletet.

A háború kitörése előtt az ország elnöke, Masoud Pezeshkian a főváros áthelyezését szorgalmazta, és kijelentette, hogy a csökkenő vízkészletek és egyéb ökológiai terhelések „lakhatatlanná tették a várost”.

Nima Sokri, a Hamburgi Műszaki Egyetem professzora hangsúlyozza, hogy a fő akadályt nem a műszaki kapacitás hiánya jelenti, hanem a kormányzati prioritások elosztása. A közpénzek jelentős része ugyanis nem civil célokra irányul, így minimális mozgástér marad a kulcsfontosságú vízgazdálkodási beruházások számára.

Az 1979-es iszlám forradalom után gyorsították fel a gát- és víztározó-építéseket, de - ahogy fent is említettük - a rosszul megválasztott helyszínek és a hömérséklet emelekdése csak fokozták a vízpárolgást.

Az 1979-es iráni iszlám forradalom során megdöntötték Mohammad Reza Pahlavi sah nyugatbarát, elnyomó uralmát, és a száműzetésből visszatért Ruhollah Khomeini ajatollah vezetésével teokratikus iszlám köztársaságot hoztak létre.

Lob is azt mondta, hogy a hatalom és a haszon fontosabb volt annál, ami ökológiai vagy vízgazdálkodási szempontból ésszerű lett volna. Elmondása szerint ma már sok víztározó szinte üres, és nem többek „kudarc emlékműveinél”, hogy egy kritikus fogalmazott.

Irán a még meglévő talajvízkészleteit is kimeríti. Egy 2024-es, 40 ország 1700 víztározóját vizsgáló tanulmány megállapította, hogy a világ 50 leginkább túlszivattyúzott víztartó rétegéből 32 Iránban található.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a megoldás kulcsa a mezőgazdasági vízfelhasználás drasztikus csökkentése. Ehhez elengedhetetlen a túlzott felhasználást ösztönző támogatások fokozatos leépítése, az öntözéses gazdálkodás visszaszorítása, a szennyvíz újrahasznosítása és a terméshozamokat növelő technológiai fejlesztések bevezetése. Amint azt egy stanfordi kutatócsoport már 2018-ban megfogalmazta: a fogyasztást szigorúan szabályozni és csökkenteni kell, a vízfelhasználás hatékonyságát javítani, a szennyvizet pedig megfelelően kezelni és visszaforgatni a rendszerbe.

A Keshm-szigeti sótalanító üzem megsemmisülése csak csekély hatással lehetett az ország vízhiányos helyzetére, de az amúgy is fennálló vízhiány a háború okozta gazdasági pusztítással párosulva élelmiszerhiányhoz vezethet, és arra késztetheti a lakosságot, hogy elmeneküljön otthonából, mondta a a NYT-nak Michael S. Gremillion, az Alabamai Egyetem Globális Vízbiztonsági Központjának igazgatója.

Egy ilyen infrastruktúra elleni összehangolt támadás szinte elképzelhetetlen mértékű eszkalációt jelentene

– nyilatkozta a CNN-nek Michael Christopher Low, az Utahi Egyetem Közel-Kelet-Központjának igazgatója.

A szakértők szerint azonban a háború szabályai változnak.

„Ha a sótalanító üzemek elleni támadások egy katonai stratégia kezdetét jelentik, és nem csupán véletlen hibák vagy járulékos károk, akkor ez egyrészt törvénytelen – háborús bűncselekmény –, másrészt pedig rendkívül aggasztó fejlemény, mivel a (Perzsa-öbölbeli) országok vízkészletei csupán néhány hétre elegendőek” – mondta Laurent Lambert, a katari Dohai Posztgraduális Intézet közpolitikai adjunktusa.

A létfontosságú polgári infrastruktúra elleni támadás ellentétes a nemzetközi joggal. A sótalanító üzemek elleni összehangolt támadás „provokatív eszkalációt” jelentene – nyilatkozta David Michel, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) vízbiztonsági szakértője.

Különösen az elmúlt évtizedben

jelentős mértékben meggyengültek a normák

a vízi infrastruktúra elleni támadások terén – mondta Michel. Oroszország az inváziója során több mint 100 támadást indított Ukrajna vízi infrastruktúrája ellen, Izrael pedig megsemmisítette a gázai vízellátó és szennyvízelvezető létesítményeket.

Sajnos ez már trenddé vált. A víz felkerült a háborús célpontok és fegyverek hosszú listájára.

– mondta Marwa Daoudy, a Georgetown Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékének docense.

Irán még nem indított összehangolt támadást az Öböl sótalanító üzemei ellen, de szakértők szerint az infrastruktúráját ért támadások - szemet szemért alapon - akár rá is kényszeríthetik erre a lépésre. Az USA és Izrael haderejével ugyan nem veheti fel a versenyt, ezzel a módszerrel azonban oda tud csapni a térség országainak, arra ösztönözve őket, hogy a háború befejezése mellett érveljenek.

Nader Habibi, a Brandeis Egyetem közel-keleti közgazdaságtan professzora szerint „ez az iráni rezsim már bizonyította, hogy ha a fennmaradásáról van szó, nem habozik az infrastruktúra elleni támadásokkal sem" különösen, ha Izrael és az Egyesült Államok az ország kulcsfontosságú infrastruktúráját veszi célba.

A sótalanító üzemek komplex rendszerek, a bennük okozott károk kijavítása hetekig is eltarthat, és néhány országnak nincsenek hosszú kimaradásokat fedezni képes tartalékai, tette hozzá Habibi, kiemelve Bahreint és Kuvaitot, amelyek szinte kizárólag sótalanítással biztosítják ivóvizüket.

A következmények a medencék és vízi parkok korlátozásától kezdve a vízfelhasználás-igényes gazdasági tevékenységek – köztük esetlegesen a mezőgazdaság egyes területeinek – ideiglenes leállításáig terjedhetnek, valamint az emberek fogyasztásának csökkentésére való felhívásig – mondta Laurent Lambert, a katari Dohai Posztgraduális Intézet közpolitikai adjunktusa.

Nem ez az első alkalom, hogy a Perzsa-öbölbeli államoknál felmerül a vízellátás bizonytalanságának kérdése. A CIA 2010-ben készített egy jelentést, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a sótalanítási folyamatok megszakadása a Perzsa-öbölben

súlyosabb következményekkel járhat, mint bármely más iparág vagy árucikk kiesése.

Zane Swanson, a CSIS globális élelmezés- és vízbiztonsági programjának helyettes igazgatója, arra figyelmeztet, hogy az Öböl-térség most az év legforróbb időszakába lép, a tavasz már itt van, és közeleg a nyár.

A vízkészletek terhelése csak tovább fog nőni, minél tovább tart a konfliktus, és minél nagyobb veszélynek van kitéve ez az infrastruktúra.

A kisebb államok – mint Bahrein és Katar – védtelenebbek, míg nagyobb államok egy egész rendszerre tudnak támaszkodni, és pl. földalatti tározók segítségével rövid ideig megoldhatják a helyzetet.

Michael Christopher Low, a Utah-i Egyetem történelemprofesszora és a Közel-Kelet-Központ igazgatója az Arab Newsnak azonban elmondta, hogy a sótalanítóktól való függőséget képtelenség felszámolni. Ha egy nagy erőmű leáll, a közüzemi szolgáltatók az első 24 órában tárolótartályokra és a hálózat finomhangolására támaszkodhatnak, és ahol lehetséges, korlátozott mennyiségű talajvízzel vagy importtal egészíthetik ki a készleteket.

48–72 óra elteltével azonban a hosszan tartó áramkimaradások nyomásesést, korlátozásokat (fejadag meghatározást) vagy a kórházaknak a háztartásokkal szembeni elsőbbségét vonják maguk után.

Nem ugyanaz lenne mindenhol a hatás. Az olyan városok, mint Dubai vagy Dammam – ahol számos üzem, bőséges raktárkapacitás és fejlett logisztikai infrastruktúra áll rendelkezésre – ideiglenesen képesek lennének elviselni egy-egy csapást.

A kisebb államok, mint például Bahrein, vagy a peremvidékek valószínűleg hamarabb éreznék meg a hatást. Az áramkimaradások nemcsak az otthoni csapokat apaszthatják el, de leállíthatják a gyárak működését, tönkretehetik az adatközpontok hűtőrendszereit, és megbéníthatják az erőműveket, amelyek közül sok a saját működéséhez sótalanított vizet használ.

Nem tudjuk, meddig fog tartani a háború, és milyen mértékű károkat kell számolnunk. De azt tudjuk, hogy ezek a rendszerek sebezhetőek a közvetlen támadásokkal szemben,

nyilatkozta Kaven Madani, az ENSZ Egyetem Víz-, Környezet- és Egészségügyi Intézetének igazgatója az Arab Newsnak.

Számos Öböl menti államnak van terve veszélyhelyzet esetére, de „ilyen szintű konfliktussal egyikük sem számolt,” – tette hozzá. A sótalanítók elleni támadások normalizálása Teheránra nézve különösen veszélyes.

Ez stratégiai önkárosítás. A sótalanító üzem elleni támadás tabu, és annak is kell lennie. Számomra ez egyenértékű a nukleáris fegyverek bevetésével. Ezek olyan dolgok, amelyeket nem szabadna fontolóra vennünk, mert túlságosan veszélyesek és katasztrofális következményekkel járnak.

– mondta Low

Címlapkép forrása: Getty Images