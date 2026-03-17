Az iráni háború elveri a port a világgazdaságon, de nem mindenkit egyformán rogyaszt meg

Egy egész közgazdászgenerációt arra tanítottak, hogy a nagy olajválságok a távoli múlt maradványai, azokból az időkből, amikor az energiatermelés még a Közel-Keletre koncentrálódott, és a világgazdaság még nem volt ennyire energiahatékony. Az elmúlt két hétben azonban ez a régi gondolkodásmód előkúszott a feledés homályából. A jelek szerint egy elég nagy sokk a Perzsa-öbölben még mindig mélyreható válságot válthat ki. És a Hormuzi-szorosból most kiinduló válság nemcsak nagy – hatalmas.

Az iráni rakéták a világ olajkészleteinek mintegy 15%-át csapdába ejtették a Hormuzi-szoros túlsó oldalán. Ez nagyjából kétszer nagyobb kisesés, mint amit a világ az 1970-es években szenvedett el, és felülírja azt a tényt, hogy a világgazdaság energiaigénye azóta a felére csökkent.

Bár a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) március 11-én bejelentette, hogy akár 400 millió hordót is felszabadít a vésztartalékokból, ez csak ideiglenes megoldás, amelynek saját szűk keresztmetszetei vannak.

A bejelentés után az árak emelkedtek.