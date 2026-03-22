Daron Acemoglu: Trump iráni csapdája Amerikát is elsüllyesztheti

Nem ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok rosszul megtervezett, végül kudarcba fulladó külföldi beavatkozásba kezdett. A jelenlegi helyzet szempontjából különösen fontos példa az, amikor a CIA 1953-ban megbuktatta Irán demokratikusan megválasztott miniszterelnökét, Mohammad Moszaddegot, miután az államosította a brit tulajdonban lévő olajipart. Bár túlzás lenne azt állítani, hogy Moszaddeg eltávolítása okozta az 1979-es iráni forradalmat, aligha kétséges, hogy ez a nyílt amerikai beavatkozás mélyen befolyásolta azt, ahogyan sok iráni az Egyesült Államok által hatalomba segített monarchiára tekintett.
Ez magyarázza, hogy az iráni társadalom számos csoportja – kommunisták, konzervatívok és liberálisok egyaránt – kezdetben támogatta a sah rendszerének megdöntését. Tragikus módon azonban Ruholláh Homeini ajatollah korántsem volt konszenzusos vezető: hamar szembefordult korábbi szövetségeseivel, és létrehozta azt az erősen elnyomó teokratikus rendszert, amely mindmáig hatalmon van.
A tanulság egyértelmű: az amerikai beavatkozások gyakran beláthatatlan következményekkel járnak. Nemcsak tartós sérelmeket hagynak maguk után, hanem alakítják az Egyesült Államok úgynevezett „puha hatalmát” is – azt a meggyőző és vonzó erőt, amely hosszú ideig hozzájárult a globális szövetségi rendszer egyben tartásához, és ahhoz, hogy mások elfogadják az amerikai hegemóniát mint a stabilitás és kiszámíthatóság forrását.
