Mona Lisa is betört a magyar luxushotelek piacára

A következő három évben Budapesten két tucat, zömmel 4-5 csillagos szállodát adnak át vagy ilyenek vannak különféle előkészítési szakaszban csaknem 4500 szobával. Az ötcsillagos kínálat 1200 szobával, vagyis 40 százalékkal bővülhet.

Ha minden jól megy, Budapesten folytatódik az ötcsillagos luxushotelek térhódítása. Főleg a szűken vett pesti belvárosban, de a nagykörúton kívül is. Csaknem másfél ezer új extra kivitelezésű szoba kerül így a piacra - tudtuk meg több forrásból is, köztük a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségétől, a BDO-tól és a Collierstől. A kormány nagy nemzetközi rendezvények, kongresszusok és konferenciák egész sorát kötötte le a következő évekre, az ezekre érkezők között mindig lesznek olyanok is, akik a szervezetük sztenderdjei vagy saját igényük alapján a legfelsőbb kategóriájú szállást választják. Ez tehát megnyugtató az üzemeltetőknek.

Az egyediség, a különlegesség viszont manapság szinte a legfontosabb, amire törekszik egy beruházó és üzemeltető. Ezért is hallani, hogy (majdnem) mindenki butik vagy lifestyle hotelt akar építeni. Mások meghökkentő koncepciókkal és „arcokkal” akarnak hódítani. Ilyen például a pár hónapja átadott 82 szobás Mystery hotel a körúton kívüli Podmanitzky utcában. Ott az egyik szobában óriási Mona Lisa képben gyönyörködhet a vendég.

A belsőépítész, Varró Zoltán optikai csalódásokkal fokozta a szálloda dizájnját: az épület grandiózus lépcsője ódon hangulatú gyertyákkal van megvilágítva, a recepció felett pedig mintha Aladdin szőnyege lebegne felettünk - olvastuk a hotel honlapján. Kiderült még, hogy a liftet nagy, súlyos bársonyfüggönyök rejtették el, melyek varázsszerűen nyílnak szét, az egyik különtermet pedig csak egy titkos ajtónyitóval érhetjük el. Az épületet még 1896-ban emelte a Magyar Szabadkőművesek Szimbolikus Nagypáholya.

Nem sokára megkapja párját a Ferenciek terén álló, hamarosan újranyitó Klotild Palota: török beruházó jegyzi a Matild Palotát, ott szintén ötcsillagos színvonal fogadja majd a betérőket. A téren egyébként néhány hete adták át a felújított Párizsi udvart, benne a Mellow Mood által épített és üzemeltetett hotelt, amely az Unbound Collection by Hyatt márkához tartozik.

Talán ennél is nagyobb koncentráció zajlik az Andrássy úton és közvetlen környékén. Magyar és külföldi beruházók csapatostul szállták meg ezt a sugárutat. Két-három éven belül több mint ezer szobát szeretnének átadni, többségük felsőkategóriás lesz. Korábban a KPMG szakértői úgy nyilatkoztak ezzel kapcsolatban, hogy a ténylegesen ötcsillagos ellátást biztosító, nagy globális hálózatok nagyon alaposan megnézik az adott desztinációt, mielőtt a piacra lépésről döntenek. Saját márka standardjaik vannak, ahol például egy tárgyaló vagy rendezvény helyiség méretét is szigorúan megszabják.

„Az nem elég, hogy a hotel maga kiemelkedő minőséget hoz, a vendégkörnek a szállodán kívüli szolgáltatásokból is a legjobbak kellenek, tehát luxus üzletekre, éttermekre, kávézókra, egyéb szolgáltatókra is szükség van a környéken, fontos a rendezett miliő is. ” – sorolta a szempontokat a két szakértő.

Az utóbbi évek fejleménye, hogy az ingatlanpiac más területén már nem jól működő épületekből is hoteleket varázsolnak, például irodaházakból. Ilyen lesz az egykori Angyal ház a Boráros téren, ott Bad and Breakfest, vagyis alsó közép kategóriájú szálloda nyílik majd. A Váci úton három olyan projekt előkészítése is zajlik, aholt szintén irodaházakból nőhetnek ki szállodák. Másutt gyakori, hogy nagy bérházakat alakítanak át szállodává: ezeknél szinte mindig befedik a belső udvart és ott látványos aulát, lobbyt vagy luxus fürdőt, netán koncert termet alakítanak ki.

Magyar előretörés



A legismertebb magyar nagyvállalkozókon kívül más hazai üzleti vállalkozások is dinamikusan törnek előre a piacon. Az egyik ilyen a Continental Hotel Group, amely hamarosan átadja a Belgrád rakparton található egykori kisgazdapárti székház teljes átépítésével készülő szállodát. A cég honlapja szerint a négycsillagos szállodában 82 szoba és 10 apartman lesz, a butik hoteleknek megfelelően egyedi szoba koncepciókkal.Több forrásból is úgy tudjuk, hogy ez a csoport fogja üzemeltetni a belváros szívének legújabb butik hoteljét is. A Szervita téri Emerald Residence komplexumban kialakítandó Emerald Hotel&Suites szállodát a Biggeorge Property Zrt. fejleszti.

Ingatlanfejlesztők gyakran panaszkodnak arra, hogy – részben az épületek adottságai, illetve a sűrű beépítettség miatt az új hotel alatt jóval nehezebb megépíteni a mélygarázst. Többen lobbiznak azért, hogy ne kelljen annyi kocsibeállót létrehozni, mint amennyi szoba lesz a hotelben. Mások közeli parkolóházakban vagy foghíjtelkeken bérelnek parkolóhelyeket a vendégeknek.

A hotelek belső infrastruktúrája, gépészete is sok tízmilliós nagyságrendű beruházás. A hatékony üzemeltetéshez szükséges berendezések gyorsan drágulnak, ezzel is kalkulálnia kell a beruházónak. A legmodernebb környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő „zöld hotelek” tömeges megjelenése ezért nem várható a közeljövőben Magyarországon. Nemzetközi szinten ugyanakkor már előrébb járnak, Norvégiában tavalyelőtt nyílt meg az első, BREEAM minősítésű szálloda.

Új üzletág a WING-nél



Elindította szállodai üzletágát a WING Zrt. Az ingatlanfejlesztő nevéhez már fűződnek hotelek, ez a cég fejlesztette a ferihegyi repülőtéren megnyílt ibis Styles Budapest Airport Hotelt. Tavaly indította el a boráros téri irodaház átalakításával létrejövő hotelberuházását, folyamatban van a MÜPA közelébe tervezett 179 szobás hotel engedélyezése, valamint a repülőtértől nem messze tervezett 187 szobás hotelnek előkészítése.

A szövetség szerint a következő három évben Budapesten két tucat, zömmel 4-5 csillagos szállodát adnak át vagy ilyenek vannak különféle előkészítési szakaszban csaknem 4500 szobával. A főbb alföldi, balatoni és hegyvidéki üdülőközpontokban további 10-14 ilyen beruházásról tudni, kb. 700-900 szobával számolva. A hotelpiaci tanácsadók ugyanakkor megjegyezték lapunknak: a munkaerőhiány és az alapanyagdrágulás miatt lesznek olyan projektek, amiket csak nagy késéssel tudnak átadni, egyeseket pedig biztos félbehagynak.