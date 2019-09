Így befolyásolja a kor a befektetők szokásait

A generációs különbségek a befeketetési döntésekben és a piaccal szembeni várakozásokban is meglátszódnak. Egy retail piacon tevékenykedők körében végzett felmérés alapján a később születettek sokkal pozitívabban tekintenek a jövőbe, a számítógépes megoldásokban is jobban bíznak, illetve az új pénzügyi eszközök iránt is nyitottabbak. Azoknak a retail piaci befektetőknek, akik az X generációhoz tartoznak (1965 és 1979 között születettek) 45 százalékuk vallotta azt, hogy 27 éves korára a legfőbb cél egy saját lakás megvásárlása volt, míg az Y generációnál (1980 és 1995 között születetteket) csupán 23 százalék nyilatkozta ezt.

Az ezredfordulósoknak is nevezett Y generáció, a számítógép által generált javaslatokat is szívesen beépítené a befektetési döntéshozatalába, 67 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy megbízna az ilyen jellegű ajánlásokban, míg az X és a baby boomer generáció (1946-1964 között születettek) csupán 30 százaléka építené be az eféle számítogépes megoldásokat a befektetési döntéseibe. A jövőre vonatkozóan is pozitívabbak a kilátásai a fiatalabb generációnak, a baby boomerek 49 százaléka, míg az Y generáció 66 százaléka bízakodó a következő 12 hónap befektetési lehetőségeit tekintve.

Kép forrása: Raconteur

A felmérésből az is kiderül, hogy egy 10 ezer dolláros összeget költenének el az Y, az X és a baby boom generáció tagjai. A baby boomer generáció elsősorban a meglévő tartozásait fizetné ki belőle, de sokan voltak akik, a nyugdíjukba építenék be, illetve az ingatlanbefektetést és a megtakarítási számlát is viszonylag sokan választották. Az ezt követő X generáció válaszaiban szintén az adósságkifizetés volt a legnagyobb arányban, második helyen az ingatlanbefektetések voltak, csakúgy mint az Y generáció esetében.

Kép forrása: Raconteur

Bár több évtizedes a korkülönbség, az Y generáció és a baby boomerek hasonlóan gondolkooznak a készpénz fontosságáról a befektetési portfoliójukban, mindkét korcsoportból 30 százalékuk válaszolta azt, hogy a készpénz is része az allokált eszközöknek. Abban viszont igen nagy volt a különbség, hogy hogyan redszerezik a befektetéseiket, A Y generációsok 66 százaléka mondta azt, hogy szereti egy applikációban kezelni és összesíten a személyes pénzügyeket, beleértve a befektetéseket is. Ezzel szemben az 1964 előtt, de 1946 után született baby boom generáció csupán 35 százaléka válaszolta ezt.