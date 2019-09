Megéri garázsba fektetni a pénzem? - Megszólalt a szakértő

Évek óta a garázs számít a befektetők titkos favoritjának, de az ingyen parkolásra alkalmas területek csökkenésével párhuzamosan a folyamatosan növekvő kereslet felfelé hajtotta az árakat és a bérleti díjakat egyaránt. Egyes belvárosi kerületekben a kocsibeállók négyzetméterára már-már megközelíti egy átlagos lakásét. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy azonos összegért mit vásárolunk, egy fűtött és biztonságos garázst vagy esetleg csak egy kocsibeállót. Az OTP Ingatlanpont összeszedte, mire érdemes ilyenkor odafigyelni.

Budapesten az elmúlt 6 évben közel 100 ezer darabbal, 660 ezerre nőtt a gépkocsik száma. Ehhez érdemes még hozzászámolni a saját autóval ingázó százezrek járműveit, így nem csoda, hogy a fővárosi sofőrök nap mint nap óriási forgalommal kénytelenek szembenézni. A rengeteg autó megjelenése a parkolási lehetőségeket is jócskán lecsökkentette. Nagy részben forgalomszervezési okokból vezetik be a kerületek a fizető övezeteket. A város érdeke, hogy a közterületeken minél gyorsabban forogjanak az autók, ne állítsák le hosszabb időre a gépkocsikat tulajdonosaik. A környéken lakók persze előnyt élveznek, számukra is biztosítani kell a megfelelő ingyenes parkolást. Egy saját garázs azon túl, hogy biztonságos, rendkívül kényelmes megoldást jelent a hétköznapokban, és mivel értékálló, befektetésnek is kiválóan alkalmas, valamint szinte azonnal kiadható hosszútávra is.

Valkó Dávid OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont, vezető elemző Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, 2000 óta ingatlanpiaci elemzőként tev... Tovább

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzőjének véleménye szerint a jogalkotó már korábban felismerte a városi parkolóhelyek hiányát és jó ideje kötelezi a beruházókat, hogy minden megépült lakás után – ökölszabályként – biztosítsanak egy-egy parkolóhelyet. „Az egyes beruházások földszintjén vagy mélygarázsában már a tervezőasztalról ki lehet választani az ideális beállóhelyet. Nem mindegy azonban, hogy mit kap az ingatlantulajdonos a pénzéért. Az átadást követően azonban könnyen szembesülhet a vásárló azzal, hogy a frissen felfestett parkolóhelyére nem, vagy csak alig fér be az autója. Még rosszabbul járhat az, akinek már csak emeletes garázsbeálló jut ugyanazért a pénzért” – figyelmeztet a szakértő.

Property Investment Forum 2019 A különböző ingatlanbefektetési lehetőségekről a november 21-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2019 konferencián beszélnek majd a szakértők.

Mire érdemes odafigyelni?

Az idei év a várakozások alapján a tömeges lakásátadások éve lehet, így tízezrek érintettek jelenleg is új lakásuk mellett garázsvásárlásban. Az építtetők általában a szabványokban rögzített lehető legkisebbre tervezik a parkolóhelyeket, így egyáltalán nem mindegy, hogy a garázsszinten belül hol választunk beállóhelyet. Érdemes kerülni azokat a helyeket, amelyek közvetlenül fal mellett vannak, így a többinél nehezebb rájuk kanyarodni, de problémát okozhat a sötét beállóhely is. Két oszlop közé is nehezebb lehet a parkolás. Sok karcolástól, letört visszapillantó tükörtől lehet megkímélni a gépjárművet az ideális hely kiválasztásával. Érdemes a beruházótól vagy értékesítőtől a garázsszint alaprajzát is elkérni és részletesen áttanulmányozni. A pontos méreteket látva dönthetünk, és egy kis utánajárással az is kiderül, hogy az egyes beállók felett hol futnak a csövek. Az azonos szinten lévő beállók árai általában méretük és elhelyezkedésük alapján is különbözhetnek, de a korán döntésre jutók lényegesen jobb adottságú helyeket foglalhatnak le.

Érdemes autótöltőt is megrendelni, vagy olyan helyet választani, ahova eredetileg is betervezi azt a beruházó, még akkor is, ha jelenleg nincsen elektromos autónk. Sok szakértő szerint a jövő az elektromobilitásé, így a parkolóhely továbbértékesítése, vagy kiadhatósága szempontjából sem mellékes, hogy van-e helyben töltési lehetőség. A plusz áramfogyasztás ilyenkor természetesen a tulajdonost/bérlőt terheli.

Érdemes tisztázni az építtetővel, még az adásvételi szerződés aláírása előtt, hogy milyen típusú lesz a parkolóhely. Előfordulhat ugyanis, hogy az újdonsült tulajdonos csak átadáskor szembesül azzal, hogy parkoló-liftes megoldás született, aminek a továbbiakban viselni kell kellemetlenségeit. Ennél is rosszabb lehet a helyzet, ha már csak átadáskor derül ki, hogy a vevő autója magasságban vagy szélességben nem fér be a parkológépbe.

Eladás szempontjából a legfontosabb, hogy a garázshely önállóan forgalomképes-e. Ez a szerződésből ki kell, hogy derüljön! Általában kisebb beruházásoknál él az a megoldás, hogy a garázst és a lakást csak együtt lehet értékesíteni. Nagyobb, egy helyrajzi számon lévő teremgarázsnál egy esetleges értékesítéskor viszont az összes, ugyanezen a szinten parkoló tulajdonostárs elővásárlási joggal rendelkezik. Az erről való lemondatás az akár százas nagyságrendű érintett miatt bonyolult lehet, és megnehezítheti az értékesítést. Ugyanakkor, ha nem szeretnénk kockáztatni, hogy a már aláírt szerződést egy tulajdonostárs a jogszabályban előírt időn belül megtámadja, célszerű betartani ezt az előírást.

A lakótelepeken is általános a parkolóhiány, ráadásul ezek tervezésekor jóval kevesebb autóval kalkuláltak még a szakemberek. Aranyat érhet egy panelház aljában, a földszinten található parkoló, de nem árt előre tájékozódni: nemcsak az autók mennyisége, de átlagos mérete is megnőtt az utóbbi évtizedekben, így számos újabb modell nem fér be ezekbe a helyiségekbe. Előny viszont, hogy sok esetben a vízvezeték és az áram is be van vezetve, így alternatív felhasználásra, például üzlethelyiségnek is alkalmas lehet a helyiség. Ennek megfelelően ezek ára is igen borsos. Összességében azonban mind a mai napig elmondható, hogy a garázsvásárlással és kiadással a lakásvásárlásnál jellemzően nagyobb hozamot lehet elérni, ráadásul kisebb befektetéssel.