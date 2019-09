Ömlenek ránk az új hotelek, mégsem örülhet mindenki

Az üzemi eredmény növekedésére, ugyanakkor a megtérülési mutatók enyhe romlására lehet számítani a magyar szállodapiacon a következő években. Bár jelentős kapacitásbővülés zajlik, a fejlesztői piacon már egyértelműek a lassulás jelei – ecsetelte az ágazat helyzetét a Portfolionak Németh Richárd, a BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója és partnere egy általa írt friss szakmai elemzés kapcsán.

A szakember egyebek között megállapította: a már működő szállodák foglaltsága és átlagára (RevPAR) az elmúlt 6 év legmagasabb szintjeit érik el, emellett mind a meglévő, mind az új fejlesztések újfajta kihívásokkal szembesülnek, új piaci trendek, üzemeltetési kihívások várják őket.

A nemzetközi beutazás volumenét erősítő tényezők a nagy nemzetközi sportrendezvények (kajak-kenu VB Szegeden, juniorúszó világbajnokság Budapesten), hazai és nemzetközi fesztiválok, kongresszusok és más kiemelt kulturális programok, ugyanakkor az eurozóna GDP növekedésének lassuló üteme (2018-ban már csak 1,2%) egyre negatívabb hatást gyakorol a szektorra.

Emlékeztetett: miközben Európában és világszerte felerősödtek a dekonjunkturális hatások, a hazai piacok ezzel ellentétes hatásokat tapasztalhattunk: a GDP növekedése meghaladta a 4,8%-ot, a SZÉP kártya mellett pedig az átlagos bruttó keresetnövekedés is érzékelhető hatást gyakorolnak a hazai, elsősorban a vidéki szállodák teljesítménymutatóira.

Nagyon fontos változásnak nevezte, hogy 2020 januárjától a kereskedelmi szálláshelyek szobaértékesítését 18 helyett csupán 5 százalékos ÁFA terheli. Ezzel meglátása szerint visszaállhat a reális szoba-vendéglátás bevételi megoszlás.

„A legfontosabb kérdés a magyar szállodai piacon továbbra is az, hogy a hazai és nemzetközi kereslet volumen- és árnövekedése ellensúlyozni tudja-e a működési (bér, energia, árubeszerzés) és felújítási költségek egyre feszítőbb emelkedését."

Nem rejtette véka alá azonban szakmai aggodalmait sem. Úgy fogalmazott, hogy megjelentek például a túlfűtöttség jelei is. Utalt rá, hogy a hazai lakosság a megtakarított jövedelmének egyre jelentősebb részét költi el utazásra, szállásra, vendéglátásra, a cégek pedig eredményük terhére egyre több konferenciát, továbbképzést, céges napokat, csapatépítést finanszíroznak.

Arra is számít, hogy a jövedelmezőség javításának esélyeit több tényező is rontja. Például elkerülhetetlen a jelentős béremelés, akár további 30-40%-os is, így 2020-ban újabb 8-12%-os nominál értékű béremelés várható. Az energia és általános üzemeltetési költségek ugyancsak infláció feletti ütemben növekedhetnek. További költségnövekedés lesz, hogy immár nagyon sürgető elvégezni a korábbi évek/évtizedek elhalasztott beruházásait, felújításait, eszközpótlásait, állagmegóvásait.

Az előbb felsorolt tényezőkkel magyarázta ezért azt a várakozását, miszerint a szállodák eredménykimutatásaiban átmenetileg a bruttó üzemi eredmény (GOP) növekedésével, viszont az EBITDA csökkenésével találkozunk majd. A GOP-ra ható tételek volumen- és árindex egyenlege ugyanis várakozásaink szerint pozitív, míg a GOP alatti tételek (turizmusfejlesztési hozzájárulás, Capex, FF&E) egyértelműen negatív hatással lesznek az eredményességre a következő években. Azaz, üzemeltetési szinten javulásra, tulajdonosi / banki finanszírozási szempontból némi eredményromlásra készülhetünk abban az esetben, ha a tulajdonos/üzemeltető prudens módon emeli a béreket és elvégzi a szükséges felújításokat, eszközpótlásokat.

Árfolyam és infláció

Az üzemeltetési kihívásokon túl jelentkezik még két fontos makrogazdasági hatás, amely vegyesen érinti a szálloda- és a teljes szolgáltatói piacot. Ez pedig az euróárfolyam és az infláció alakulása. Előbbi esetében a 330 forintos árfolyam már realitás, utóbbi esetében a következő években évente 3%, illetve ezt enyhén meghaladó inflációs rátákkal számol a Magyar Nemzeti Bank. Látszólag mindkét tényező pozitív hatású lehet a vidéki és fővárosi szolgáltatók számára, ugyanakkor országosan és iparági szinten kérdés, hogy sikerül-e a hazai szolgáltatások árát az inflációs rátát meghaladó mértékben emelni forint alapon. Ha nem, akkor reálnövekedést lerontja az árfolyamhatás, azaz euróalapon romlik a hazai szállodák jövedelmezősége. Ennek áttekintése további, a teljes szektort érintő kutatásokat igényel.

A beruházási – kivitelezési költségek dinamikusan növekednek (egy 4 csillagos nemzetközi minőségű szálloda 1 szobára vetített beruházási költsége telekhányad és parkoló nélkül is 40-50 millió forint vagy azt meghaladó összeg), ami egyértelműen negatívan befolyásolja a fejlesztői/befektetői környezetet. Több projekt lelassult az elérhetetlen, túlzóan drága, vagy előre nem láthatóan alakuló kivitelezői kapacitások következtében.

A jelenlegi befektetési piac általános jellemzője, hogy nehéz, szinte lehetetlen cash-flow termelő szállodákat vásárolni, így a befektetés első lépcsőjében általában egy jobb időket látott ingatlan vásárlása történik meg, majd ezt követően kerül sor egy átalakítási – fejlesztési – rebranding folyamatra. Ez a kettős fejlesztői/befektetői feladat nyilvánvalóan megdrágítja a projekteket, de Magyarországon még ebben is látnak fantáziát nemzetközi befektetők. Jó példa erre a Buddha Bar szálloda, amely az értékesítést követően lassan 8 hónapja zárva van, zajlik az üzemeltető és megfelelő brand kiválasztása, ezt pedig nyilván további elhúzódó átalakítási munkálatok követik majd.

Az értékelői konszenzus szerint a budapesti szállodák esetében a megtérülési ráta 7-8% között alakul, de a mértéke erősen függ olyan tényezőktől, mint helyszín, minőség, nemzetközi vs. hazai üzemeltetés, franchise és egyéb feltételek. Eközben vidéken, ahol a projektek jelentős részben támogatásokkal valósulnak meg (Balaton, vidéki nagyobb és közepes méretű városok) nem lehet egyértelmű befektetői megtérülési elvárásokról, hozamokról beszélni – hangsúlyozta a BDO szakértője.

