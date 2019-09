Spanyolországban épít luxuslakásokat a magyar ingatlanfejlesztő

Fokozza tőkeexportját és külföldi befektetéseit a Cordia, amely a román és a lengyel piac mellett – egy pilotprojekttel – már Spanyolországban is jelen van. Mindez abba a stratégiába illeszkedik, amelynek célja, hogy a vállalat európai szinten is meghatározó lakásfejlesztővé váljon úgy, hogy Magyarországnak továbbra is kulcsszerepe marad a társaság működésében.

Tovább erősíti jelenlétét a román és a lengyel piacon a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia. A cégcsoport számos kereskedelmi- és irodaprojektet is jegyez, köztük a budapesti Corvin Sétányt, a most épülő Etele Plazát és a Budapest One irodaházat.

Külföldi projektek

A Cordia Lengyelországban eddig több mint ezer lakást adott át hamarosan pedig további mintegy 1400 otthon építését tervezi elindítani Varsóban, Krakkóban és Gdanskban. A vállalat a közelmúltban jelentette be, hogy a lengyel fővárosban, a Visztula partján építi meg története legmagasabb lakóházát, a 164 otthonból álló, 54,5 méter magas, 18 szintes Horyzont Pragát. Ezt megelőzően az idén két fejlesztés készült el, két további építése pedig jelenleg is zajlik.

A román fővárosban jelenleg közel 500 új lakást épít a vállalat két ütemben a Parcului20 projekt keretében, a beruházáshoz egy 13 telekből álló, összesen több mint 1,5 ha-os területet vásárolt még 2017-ben. Bukarestben több további projekt van előkészítési szakaszban, összesen több mint 800 otthonnal.

A régiós piacok mellett – kísérleti jelleggel – immár Spanyolországban is jelen van a társaság, a vállalat Marbella városában több mint 80 luxuslakás építését tervezi a 7 ha-os, újonnan vásárolt, tengeri panorámás telken.

Távlati célok

„Stratégiai célunk, hogy a közel két évtizedes tapasztalatunkra építve európai szinten is meghatározó lakásfejlesztővé váljunk, középtávon elsődlegesen a kelet-közép-európai régió vezető városaira fókuszálva. Lépésről-lépésre haladva új magokat ültetünk olyan attraktív piacokon, ahol az első néhány projekt sikeres megvalósítása és a helyi csapat kialakítása után a későbbiekben lehetőség van az organikus növekedésre. A Cordia mára már a régió legjobban diverzifikált lakásfejlesztőjének számít, ami óriási előnyt jelent a kockázatkezelés és a tőkeallokáció szempontjából” – mondta Futó Gábor, a Cordia alapítója.

Futó Gábor Futureal-csoport, társalapító / tulajdonos Futó Gábor a Futureal-csoport tulajdonosa és társalapítója. A Futureal-csoport az elmúlt közel két évtizedben a közép-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportjává vált, ami... Tovább

„Lengyelország vezető városait az teszi vonzóvá, hogy a gazdaság és az újlakáspiac a válság évei alatt is stabil maradt, Bukarestben az elavult lakásállomány, a folyamatos bérnövekedés, a jelentős vásárlói érdeklődés és a relatíve alacsony újlakásárak teremtenek kedvező feltételeket, míg Spanyolországban az ad okot az optimizmusra, hogy elindult a bérnövekedés, a munkanélküliség csökken, az ingatlanpiac keresleti oldalát pedig a külföldi vásárlók is erősítik.” – mondta Földi Tibor, a Cordia vezérigazgatója.

Földi Tibor Cordia Magyarország Zrt., vezérigazgató Földi Tibor a Futureal Csoport lakóingatlanok fejlesztésével foglalkozó leányvállalata, a Cordia Zrt. vezérigazgatója. 2000-ben a lakóingatlanokkal foglalkozó részleg igazgatójaként került a Futureal... Tovább

A most épülő több mint 4000 lakás mellett – amelynek 80%-a Magyarországon, 14%-a Lengyelországban, 6%-a pedig Romániában valósulhat meg – a Cordia jelenleg további, több mint 5000 lakás fejlesztését készíti elő. Utóbbiak mintegy fele Magyarországot, közel 30%-a Lengyelországot, 20%-a Romániát, 2%-a pedig Spanyolországot érinti.

A Futureal-csoport a lakóingatlanok mellett irodaház- és kiskereskedelmi fejlesztésekkel is jelen van a régióban. Alapítása óta a vállalatcsoport több mint 100, összesen több mint 2 millió négyzetméter bruttó alapterületű ingatlanfejlesztési projektet valósított meg, 3 milliárd euró értékben. A legújabb fejlesztések között a Futureal jegyzi Budapesten a kelenföldi városközpont-megújítási projekt részeként épülő Etele Plazát és a Budapest One irodaházat is. Lengyelországban a cégcsoport sikerrel fejlesztette fel majd értékesítette a Gorzów belvárosában található Nova Park bevásárlóközpontot. A román piacon ugyancsak a közelmúltban zárt le eredményesen egy kiskereskedelmi projektet, amelynek keretében a Futureal értékesítette a romániai ParkLake bevásárlóközpontban meglévő érdekeltségét. A cégcsoport folyamatosan keresi a régiós lehetőségeket a kiskereskedelmi és az irodaberuházások területén is.