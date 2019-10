Ennyibe kerül ma egy új lakás felépítése - Elárulta a titkot a fejlesztő

Az új építésű lakáskínálatot nézve azonnal szembetűnik az elmúlt években végbement áremelkedés, melynek hatására sokan arra kíváncsiak, hogy vajon hol lehet az áremelkedés vége. Ennek kapcsán megkérdeztünk egy lakásfejlesztőt arról, hogy mit lát ma a piacon, melyek a kivitelezés legnagyobb kihívásai, mennyibe kerül ma egy új építésű lakás négyzetméterének felépítése és kik vásárolnak leginkább új építésű lakást.

Finanszírozási szempontból azt látjuk, hogy a külsőbb kerületekben a vásárlóközönség nagyobbik fele saját erőből finanszírozza a lakásvásárlást és csak a kisebbik fele az, aki igénybe vesz külső finanszírozási formákat. Ha pedig a vásárlói csoportokat lokáció szempontjából vizsgáljuk, akkor arra a megállapításra lehet jutni, hogy a külső kerületekben legfőképp az adott kerületben lakók és a környező kerületben lakók vásárolnak. Elenyésző mértékű az a vásárlóközönség, aki a belvárosban él vagy főleg ott rendelkezik érdekeltségekkel, viszont a külső kerületben vásárolna lakást akár csak befektetés szempontjából is – mondta el Nagy Miklós Richárd, az iDOM Házépítő Kft. ügyvezetője.

A projektjeinknél egyébként az a tapasztalat, hogy a legnagyobb a befektetési célú vásárlók száma, majd ezt követi az első saját lakást vásárlók csoportja, ami után az idősebb korosztály jön, akik szeretnék egy új építésű ingatlanban, kényelmesen tölteni a nyugdíjas éveket.

Meglepő módon a sor végén, legkisebb számban vannak jelen a CSOK-ot igénybe vevő vásárlók, amit az is magyarázhat, hogy a külső kerületekben ebben az árkategóriában az új építésű lakásoknak már erős versenytársa a családi ház. A befektetők magas aránya viszont nem meglepő. Annak ellenére ugyanis, hogy a belvárosban tevékenykedő befektetők a tapasztalatok alapján nem igazán hisznek a külső kerületekben rejlő potenciálban, a hozamok tekintetében meglepően jól teljesítenek a külső kerületekben lévő lakások, mert az albérleti piacon nincs akkora különbség a kerületek között, mint a vételárakban. Ez többek között annak is köszönhető, hogy a külső kerületekben kevés a fejlesztő, ami miatt az új építésű kiadó lakások száma nagyon csekély, ezért egy keresleti piac alakul ki, ami felfelé hajtja az árakat.

Mennyibe kerül egy négyzetméternyi új lakás felépítése?

Az elmúlt 3-4 évben elképesztő áremelkedés történt az építőiparban, ahogy az anyagárak, úgy a kivitelezők díjai is hatalmasat emelkedtek. A kérdés természetesen a számítási paraméterektől erősen függ, de egy műszaki tartalomban a jelen kor elvárásainak megfelelő szintet - hőszivattyús hűtés-fűtés rendszer vagy a háromrétegű nyílászárók – feltételezve bruttó területre (amely tartalmazza a közös területeket, tárolókat és közlekedőket is) és bruttó építési költségre vetítve egy négyzetmétert egy társasházban bruttó 380 000 forintos áron lehet megépíteni. Ez természetesen csak az építési költséget tartalmazza és nem tartalmazza a telek árának arányos részét, sem az egyéb beruházással kapcsolatos költségeket. Amennyiben nem társasházberuházásról van szó, hanem családi ház kivitelezésről, akkor ez a szám négyzetméterenként minimum 50 000 forinttal - vagy az igényszint emelkedésével akár jóval magasabb összeggel - is emelkedhet. – vélekedik a fejlesztő.

Fizetési konstrukciók

Működik a piacon a lakossági finanszírozásnál megszokott 20-80 százalékos finanszírozási forma, ami azt jelenti, hogy 20 százalék önerő mellett 80 százalék a külső finanszírozás. Az látható, hogy a babaváró program rövid idő alatt igen felkapott lett a vásárlók között, míg a CSOK-ot meglehetősen kevesen használták ki. Mindezek ellenére a vásárlók nagyobb része saját erőből finanszírozza a vásárlásokat.

A fejlesztők azonban a jelenlegi piacon szinte minden beruházásnál igénybe vesznek banki projekthitel terméket, aminek a vásárlókra nézve is vannak pozitív hatásai:

Egyrészről így egy kontroll kerül a beruházók fölé, akiknek folyamatos jelentési kötelezettsége van a bank felé, valamint egy külső megbízott műszaki ellenőr is folyamatosan figyelemmel kíséri a projektet a megvalósulás során.

Másrészről mivel a befizetések egy elkülönített óvadéki számlára kerülnek, így nem kell attól tartania a vásárlónak, hogy „eltűnik” a beruházó a pénzükkel.

Harmadik előnyként pedig azt lehet említeni, hogy a bankok minden esetben előírnak egy minimális értékesítettségi szintet is folyósítás előtt, aminek köszönhetően induláskor általában egy bevezető árat szabnak meg a beruházók annak érdekében, hogy ezt a szintet minél hamarabb elérjék, ami vásárlói szempontból egy igen kedvező lehetőség lehet a bevezető árak miatt.

Áfakérdés és energetikai szabványok

Az év végi, december 31-i határidőhöz közeledve az új projektek száma folyamatosan csökkent. Míg 2019-ben körülbelül 14,5 ezer lakás átadása várható, addig 2020-ban ez a szám már 10 ezer alá csökkenhet. Az árak azonban még mindig emelkedő pályán maradnak, viszont a mértékük már nem lesz akkora, mint amekkora az elmúlt néhány évben volt. Az áfa emelkedését a piac már előre elkezdte beárazni, ezért várhatóan nem lesz ugrásszerű áremelkedés a következő év január 1-től – tette hozzá a fejlesztő.

Azon projektek, amik 5 százalékos áfaszint mellett kaptak építési engedélyt abban érdekeltek, hogy minél később kezdődjön meg az építkezés, mert az értékesítési árak további emelkedését várják. Bár vannak, akik az építőanyagok és a munkaerő költségeinek csökkenésére számítanak, a valószínűbb forgatókönyv az, hogy inkább tisztulni fog a piac.

Ezzel párhuzamosan a kereslet tekintetében fundamentális szempontból még mindig nincs csökkenésre utaló jel. Ez egyrészt köszönhető a stabilan emelkedő jövedelmeknek, valamint a különböző családtámogatási programoknak. A kivitelezési árakat viszont az állami beruházások is hajtják felfelé, mert ha a teljes építőipart nézzük, akkor a beruházások több, mint 50 százalékát még mindig az állami beruházások adják.

„A szigorodó energetikai követelményekkel párhuzamosan a most zajló projekteknél a külső kerületekben is minden esetben hőszivattyús rendszereket alkalmazunk, melyek padló fűtéssel és mennyezet hűtés-fűtéssel működnek. A szigetelés vastagsága, a három rétegű nyílászárók az elvárt és előírt értékek felett teljesítenek. Amellett, hogy óvni szeretnénk a környezetet ezen technológiák felhasználásával a vásárlók alacsony rezsiköltsége is szempont a beruházások során, amely megköveteli ezen rendszerek használatát.” – foglalta össze a fejlesztő.

