Biztos befektetést keresel? - "A halálba is fektethetsz"

Minél kockázatosabb egy ingatlanpiaci befektetés, annál nagyobb hozammal kell, hogy kecsegtesse a befektetőket. Aki biztosra akar menni, az általában ragaszkodik a prémium lokációjú irodaházakhoz, aki viszont többre vágyik az 5 százalékos hozamnál, annak is bőven van még miből válogatnia. Befektetheti a pénzét akár valamely alternatív ingatlanpiaci termékbe, például egy temetőbe és krematóriumba.

Egész Európa szerte látjuk a gazdasági növekedést, a folyamatosan fejlődő munkaerőpiacot, aminek a legnagyobb kihívása, hogy mindenhol egyre több dolgozóra lenne szükség. A befektetési volumen is egyre dagad és az ingatlanpiacon is inkább a termékek hiánya okoz problémát, mintsem az alacsony kereslet. Természetesen vannak rizikófaktorok is a rendszerben, ezekről, illetve a régiós irodapiaci és alternatív ingatlanpiaci lehetőségről tartott előadást Mike Atwell, Head of Capital Markets Czech Republic and Lead Director CEE, JLL, a bécsi CEE Property Forum konferencián.

A könnyen elérhető és olcsó kölcsönök a hozamcsökkenés ellenére is vonzóvá teszik az irodapiacot

Európában az irodapiaci hozamok tekintetében az első háromban van Magyarország, az 5,75 százalékos átlagot csupán Pozsony (6%-os irodapiaci hozamszint) és Bukarest (7,25%) előzi meg. A legérettebb piacokon, mint pl. Berlin vagy Párizs már 2,9-3 százalékra csökkentek ezek az értékek. A legtöbb nyugat-európai piacon a hozamok 2013 óta csökkennek és már messze a korábbi csúcs alá értek, ennek ellenére a kötvények hozamához képest is még vonzó befektetési terméknek számítanak.

„A ragyogó új csillag”

„Az ipari és logisztikai ingatlanok iránt különösen magas a kereslet - Európában főként a koreai befektetők élénkek-, ami a hozamszintek relatíve gyors csökkenésében is meglátszik. A másik tényező, ami szintén lefelé nyomja a hozamokat, az úgynevezett Amazon—faktor, vagyis az e-kereskedelem növekvő raktárigénye. A kelet-európai piacon még van hova nőnie a bérleti díjaknak, ha a nyugati országok átlagaival hasonlítjuk össze” – mondta el Mike Atwell.

A növekvő alternatív szektor - Egyetem, kórház, vagy temető?

A hotel, iroda, retail és az ipari piacon többnyire biztos és stabil befektetési termékek vannak, az alternatív piacokon azonban elérhetőek olyan termékek is, amelyek jóval magasabb kockázattal, de magasabb hozamszinteket igérve várják a befektetőket. A JLL rangsorolása alapján az alternatív piacokon belül alacsonyabb kockázatú ingatlan például a magánkollégium, vagy egy adatközpont épülete. Ezután következik például az idősek otthona, vagy a co-living alapokra épülő lakóház (itthon ezekre még nem igazán van példa), a legelrugaszkodottabb, de mégis létező ingatlanpiaci befektetési formák között pedig lehet egy egyetem, egy kórház, egy bőlcsöde, vagy akár egy temető és krematórium is.

Mitől kell tartanunk?

A szakértő előadásában azokat a tényezőket is kiemelte, amelyek a leginkább veszélyeztethetik a gazdaságot:

Brexit és a brit miniszterelnök

Németország lassulása

Az autóipar

Munkanélküliség

Egy igazi, vagy kereskedelmi háború

Mindezek mellett a régiós ingatlanpiacok még mindig jól teljesítenek, Lengyelorsázgban, Romániában és Csehországban is erős félévet tudhat maga mögött az ingatlanszektor. Magyarországon némi lassulás már erződőtt az első félévben, aminek hatására a befektetési volumen várhatóan elmarad a 2018-as szinttől. Ugyanakkor a kersleti oldalon továbbra is érződik a nemzetközi befektetők bizalma és természetesen a hazai szereplők dominanciája is.