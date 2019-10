Négy magyar szálloda is felkerült a legjobbak közé

A Condé Nast Traveler bejelentette idei Readers’ Choice díjának eredményeit , melyben Közép-Európa legjobb szállodáit rangsorolja. A régiós mezőny azonban ebben az évben átalakult, mivel idén a közép-európai régióhoz sorolták Svájcot is, így a régió top huszas listájának majdnem fele svájci hotelekből áll. Ennek ellenére több magyarországi hotel is az élmezőnyben végzett.

Ötödik helyre került az Aria Hotel Budapest, 9. helyezést ért el a Four Seasons Budapest Gresham Palace, az Intercontinental Budapest a 18., a Corinthia Hotel Budapest pedig a 20. helyet szerezte meg a listán. Érdekesség, hogy a top10-be a svájci és a magyar szállodákon kívül mindössze egy prágai hotel fért be, míg a következő tízbe már öt osztrák szálloda is helyet kapott. A top 20-as régiós listára Svájc, Ausztria, Magyarország és Csehország szállodái jutottak csak be. Az értékelést idén rekordszámú, több mint 600 000 olvasó töltötte ki a világ minden tájáról, pillanatképet adva arról, hogy hogyan alakulnak utazási szokásaink. A részletes lista ide kattintva tekinthető meg.