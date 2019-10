Több százezer négyzetméternyi iroda árasztja el Budapestet a következő években

Európa legjelentősebb ingatlanos eseményén járunk, a müncheni Expo Realon, ahol 2000 kiállító és körülbelül 40 ezer látógató gyűlik össze október 7. és 9. között. A rendezvény második napján a Budapest-standon többek között a vidéki nagyvárosok mutatták be a folyamatban lévő fejlesztéseiket, de Budapest legnépszerűbb befektetési területeiről is szó volt, köztük az iroda- és a szállodapiac kilátásairól.

Budapesten kívül is van élet

A magyar vidéki fejlesztések és ingatlanberuházások egyik legnagyobb előnye, hogy bőven van lehetőség a szabad területekből válogatni, illetve a munkaerő is sok esetben könnyebben elérhető a fővároson kívüli területeken. Az Expo Real Budapest-standjánál több magyar nagyváros is bemutatkozott a nemzetközi befektetőknek, köztük Debrecen, Kecskemét és Szeged is ismertette a folyamatban lévő fejlesztéseit.

Property Investment Forum 2019 Idén egy kisebb jubileumot ünneplünk, hiszen immáron 15. alkalommal rendezzük meg a hazai ingatlanszakmával karöltve, a piac legfontosabb szakmai eseményét, a Property Investment Forumot.

A hotelpiac lehet az új csillag a hazai piacon

Azzal a legtöbben egyetértettek, hogy Magyarországon az erős irodapiaci aktivitás mellett a hotelpiac lehet az új favorit. Lente Gábor, a HIPA tanácsadója elmondta, hogy Budapesten ezeken kívül a komplex, egyszerre több funkciót ellátó fejlesztések is egyre népszerűbbek. A fővárosi irodapiacon a teljes modern állomány körülbelül 3,65 millió négyzetméter, ennek 15 százalékát teszik ki a jelenleg építés alatt álló irodaházak, amelyeknek a befejezése a mostani valamivel több mint 6%-os üresedési ráta felfelé mozdulását idézheti elő. Borbély Zoltán, az Atenor országmenedzsere, felhívta rá a figyelmet, hogy azért érdemes a folyamatban lévő fejlesztéseknek minél gyorsabban a piacra kerülnie, mert a 6% körüli üresedés sok bérlőt elijeszthet attól, hogy az országba jöjjön.

A szállodapiac is aktív időszak előtt áll, a folyamatban lévő mintegy 3300 szállodai szoba a lakáspiacra is kihatással lehet. Botos Bálint, a Forestay Development ügyvezető partnere elmondta, hogy 40 ezer szobával rendelkezik jelenleg Budapest, aminek csak a fele hotel, a másik részét az Airbnb lakások teszik ki, ami miatt az elkészülő több ezer szállodai szoba hosszú távon a lakáspiacra is nagy hatással lehet.

Botos Bálint Forestay Group, Managing Partner Bálint több mint 10 évnyi ingatlanfejlesztési és portfóliókezelési tapasztalattal rendelkezik. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát vidék-és városfejlesztés Tovább … Tovább Bálint több mint 10 évnyi ingatlanfejlesztési és portfóliókezelési tapasztalattal rendelkezik. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát vidék-és városfejlesztés