Amikor a "plázastop" törvény és a végtörlesztések időszakát éltük

Mi történt a 2011-es PIF-en?

2011-ben a korábbi negatív csúcsok után újabb rekordokat döntött a hazai piac, a történelmi mélypontok a lakáspiacot, az építőipart, és az új fejlesztési volument is érintették. Az ország gazdasági megítélése is romlott, amit a bankok még jobban szigorított finanszírozási hajlandósága követett, míg a "plázastop" törvény előterjesztése a bevásárlóközpontok jövőjére volt nagy kihatással. Az irodapiacon néhány átadást leszámítva nagy események nem történtek, a hetedik alkalommal megrendezett Property Investment Forum konferencián a szakértők elmondták, hogy semmilyen nagy változást nem tapasztaltak, a helyzet nem lett drámaian rosszabb, a lassú javulás azonban, amire egy évvel ezelőtt még többen számítottak, nem következett be. Az üresedési szint változatlan (25 százalék körüli), a bérleti díjak már stabilizálódni látszódtak. A nemzetközi trendek enyhe átgyűrűzése a zöld irodák iránti növekvő érdeklődésben azért megmutatkozott, ám zöld forradalomról akkor még egyáltalán nem lehetett beszélni. Az viszont már 8 évvel ezelőtt is látszódott, hogy a zöld irodaházak irányába való elmozdulás nem csak egy rövidtávú fellángolás lesz, hiszen a világon minden a fenntarthatóságra való törekvés irányába mozdul.

A 2011-es Property Investment Forum néhány témája:

Makrogazdasági várakozások - Adósságválság, recessziós félelmek

Zöld forradalom az irodapiacon - Milyen irodaházat lehet ma bérbe adni?

Bérlakások, bedőlt hitelek - Lesz kiút a lakáspiac számára?

Indul a hazai REIT-piac - Jogi szabályozás, adózási megfontolások

Ki alakul át REIT-té? - Hazai remények, külföldi példák

A konferencia egyik népszerű beszélgetése a nyáron bevezetett SZIT-ekről (Európa több országában REIT-ként ismert vállalkozási forma) szólt, a résztvevők akkor arról számoltak be, hogy mindössze pár darab SZIT megjelenését várják a tőzsdén a következő években. A várakozások úgy tűnik, hogy igazolódtak, jelenleg két cég van (Graphisoft Park és BIF), amely élt ezzel a vállalkozási formával, amelynek az egyik nyomós oka, hogy a 2011-ben bevezetett eredeti szabályozás olyan szigorú feltételeket szabott a SZIT-ek működésének, hogy 2017-ig egy ilyen társaság sem jött létre. Az induló tőkének legalább 10 milliárd forintosnak kellett lennie, a társaság számviteli beszámolójában kimutatott hitelek nem haladhatták meg a SZIT portfóliójában lévő ingatlanok értékének 70 százalékát, az osztalékot a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 15 napon belül ki kellett fizetni.

Property Investment Forum konferencia 2011

Mi történt 2011-ben a lakáspiacon?

Három fontos jellemzője volt 2011-ben itthon a lakáspiacnak: az építési volumen történelmi mélypontja, a lakáskészlet stagnálása és az eladások növekedése. Körülbelül 370 értékesítés alatt álló projekt volt akkor folyamatban Budapesten (most 460 ezeknek a száma) amelyből év vége felé 3200 elkészült, vevő nélküli új lakás hevert parlagon. Ha ehhez hozzáadjuk a még eladatlan, de már építés alatt álló lakásokat, körülbelül 5 ezer új lakásból válogathattak a vásárlók. A tranzakciószám valamelyest javult, az első három negyedévben már annyi új építésű lakást értékesítettek, mint a teljes 2010-es évben. A kereslet élénkítését a kormány a szocpol és a kamattámogatási rendszer bevezetésével igyekezett elérni. Kamattámogatást új építésű lakás vásárlására lehetett igényelni, 30 milliós értékhatárig, míg a szocpol esetében a vissza nem térítendő támogatásnál a gyerekek számától függően minimális alapterületet is megállapítottak.

A teljes piacon - beleértve a használt lakásokat is országszerte - a tranzakciószám körülbelül 80 ezer volt, ami az öt évvel korábbi 230 ezres számhoz képest enyhén szólva is jelentős visszaesésnek számított. Az alacsony eladási számok és a fejlesztési kedv hanyatlása mellett szeptemberben szinte bombaként érintette az eladósodott devizahiteleseket a kormány kezdeményezése, miszerint 180 forintos svájci frank árfolyamon és 250 forintos euró árfolyamon lehet visszafizetni a jelzálogalapú devizakölcsönöket. Az elfogadott javaslat egyik veszélye az volt, hogy a spekulatív vásárlók megjelenésével, jelentősen esni kezdenek a lakásárak. A devizában eladósodott lakástulajdonosok azonban az augusztusban tapasztalt 270 forintos svájci frank csúcs fényében kihagyhatatlan lehetőségnek gondolták a kormány felvetését.

Végül 2012. január 30-ával lezárult a végtörlesztési lehetőség azon ingatlantulajdonosok számára is, akik az ehhez szükséges tőkét az ingatlanuk eladásából teremtették elő. A bankok 90,6 milliárdos veszteséget könyveltek el, Budapesten körülbelül 6 százalékkal kerültek kevesebbe az így eladott lakások, a tranzakciószámban viszont az előzetes várakozásoknak megfelelően növekedés látszódott.

Mi minden történt még?

Előterjesztették a "plázastop" törvényt, amit érthető módon nagy riadalommal fogadtak az egyes szakmai szervezetek, leginkább az építőipar, a foglalkoztatás és a belső fogyasztás csökkenésének veszélye miatt. Egy bevásárlóközpont átlagosan ezer, egy hipermarket négy-ötszáz embernek ad munkát, így az akkor építés alatt álló körülbelül 300 ezer négyzetméternyi kiskereskedelmi egység több ezer ember munkahelyét jelentette.

Átadták a 41 négyzetméteres Árkád Szeged bevásárlóközpontot, ami a 2011-es Property Investment Forumon az "Év projektje" díjat kapta meg a közönségszavazatok alapján. Illetve ugyanebben az évben októberben nyílt meg a 60 ezer négyzetméteres KöKi Terminál. Az ilyen ínséges időkben, két ekkora bevásárlóközpont megvalósulása mindenképpen az év legfontosabb eseményei közé tartozott.

A Moody's leminősítése miatt Magyarország a befektetésre nem ajánlott kategóriába került, a legfőbb indok az államadósság-csökkentés középtávú elérésének bizonytalansága, valamint a külföldi befektetőknek való magas kitettség volt, ami erős finanszírozási igénnyel párosult.

Gazdát cserélt a belvárosi Gresham Palace Hotel, de a 180 szobás, ötcsillagos szálloda továbbra is a Four Seasons portfóliójának részeként üzemelt.

Elkészült a Laurus irodaház és a K&H új székháza .

