A dolgozók mellett vajon a munkaadók is szeretik a távmunkát?

A munkavállalók 80 százaléka és a felsővezetők kétharmada is támogatja az otthoni munkavégzést – a Profession.hu legújabb felmérése alapján. A jelentős arányú pozitív hozzáállásban szerepet játszhat, hogy öt év alatt tetemesen nőtt az ezzel kapcsolatban tapasztalatot szerzők aránya. A válaszok szerint a cégeknél a távmunka lehetővé tétele számos területre jótékony hatással van, növeli például a munkavállalói elégedettséget és a lojalitást is, ami a jelenlegi munkaerőpiaci körülmények között hatalmas érték.

A megkérdezett cégvezetők körében igen magas, 65% volt azok aránya, akik törekszenek arra, hogy biztosítsák a távmunka lehetőségét. A Profession.hu 2014-es hasonló témájú kutatása szerint a cégvezetőknek csak valamivel több, mint fele értett egyet azzal, hogy munkatársai otthonról láthassák el a feladataikat. A munkavállalók öt éve és most is igényelnék ezt a lehetőséget, 78-ról 80 százalékra nőtt a támogatók aránya.

Big Office Day Konferencia 2019 A Big Office Day 2019 konferencia az komplex Big Office Day része. A legújabb irodafejlesztési trendekért az ingyenes irodapiaci expóra és a szintén ingyenes Office Stage klubra is érdemes ellátogatni.

Ahol kipróbálják, ott be is válik

A vezetői oldal körében való pozitív változás arra is visszavezethető, hogy az eltelt időszak alatt körükben jelentősen megnőtt azok aránya, akik ezzel kapcsolatban tapasztalatokat szereztek. Öt éve azon felsővezetők aránya, akik már dolgoztak távmunkában csupán 27 százalék volt, ami mostanra 61 százalékra emelkedett, míg a középvezetők esetében a korábbi 23 százalékos mutató ugrott 65 százalékra. Mindez azért érdekes, mert a friss kutatás adatai azt jelzik, hogy aki már dolgozott távmunkában az nagyobb eséllyel támogatja ezt a munkavégzési lehetőséget.

A jelenlegi felmérésben, a megkérdezett teljes munkavállalói körnek csupán 18 százaléka jelezte, hogy dolgozott már ilyen formában. Tapasztalatuk viszont egyértelműen pozitív, hiszen 93 százalékuk támogatná a távmunkát.



Számos területen kedvező a hatása

Office Stage - Út a hatékony irodához A Big Office Day-en megrendezett Office Stage egyik panelbeszélgetésén, kifejezetten a home office-szal kapcsolatos tapasztalatokról és gyakorlati működésről beszélgetnek a szakértők.

A gyakorlati példák alacsony aránya azért is különös, mert a cégek képviselői szerint a távmunka elérhetővé tétele számos területen jótékony hatással van egy vállalat működésére és életére. Közel kétharmaduk úgy véli, ennek hatására például el tudnak térni a szokásos munkaidőhöz kapcsolódó időbeosztástól. Ezzel párhuzamosan csökken a munkavállalók körében a közlekedéssel töltött idő, és annak költsége is. A válaszadók mintegy fele szerint pedig alkalmazottaiknak, ezáltal könnyebb a munka és magánéleti teendők összehangolása is.

Azon társaságok körében, ahol a távmunkát már bevezették további érdemi előnyöket is megneveztek. A válaszadók 42 százaléka szerint például az otthoni munkavégzés bevezetése óta javult a hatékonyság a vállalatnál. A válaszadó céges képviselők közül tízből hatan úgy gondolják, az alkalmazottak motivációja és elkötelezettsége is fejlődött. Ezen felül egyharmaduk arról számolt be, hogy mindez a munkaadói megbecsülésre is jótékony hatással volt.

A munkáltatói kontroll azért csökkenhet

A kutatás által jelzett előnyök ellenére azért kifogásokat is megfogalmaztak témával kapcsolatban a vállalatok képviselői. Több mint felük szerint csökken például az alkalmazottak feletti kontroll. Ugyanilyen arányban jelezték az elszigeteltség negatív hatásait, sőt a felmérésben résztvevő vállalati képviselők úgy vélték ilyen esetben könnyen összemosódnak a munka és a magánélet határai.

Utóbbi kritikák ellenére azért mára a munkavállalói és a munkaadói oldal véleménye is pozitív a témában, ám vállalkozások korlátaival láthatóan kénytelenek szembenézni. Arra a felvetésre, hogy miért nem nyitott a távmunka lehetősége a vállalatuknál, mindkét oldal egyaránt azt helyezte az első helyre, hogy cég tevékenységéből adódóan erre nincs mód. Feltűnő ugyanakkor, hogy a vállalatok képviselőinek harmada, míg a megkérdezett alkalmazottak több mint fele nyilatkozott így. A felmérésből az is kirajzolódik, hogy milyen munkakörökre tartják leginkább kiterjeszthetőnek, alkalmazhatónak az otthoni munkavégzést. A válaszok alapján ezen a téren az újságírás mellett kiemelkednek az informatikai munkakörök, de marketing és PR feladatokat sem kell helyhez kötötten végezni, mint ahogy az értékesítési munkákat is el lehet látni a vállalat központjától vagy irodájától távol.