Milyen lesz egy okosplázában bevásárolni?

Közép-Kelet-Európában 2019 és 2020 között 4,4 millió négyzetméternyi új pláza átadása várható, amelyek okos megoldásokkal, modern designnal és növekvő méretű közösségi terek kialakításával válaszolnak a 21. századi kereskedelem kihívásaira. A CEE régió kiemelt plázáinak példáin nyomon követhetjük az elmúlt 2-3 év legfontosabb változásait: a tallini T1, a budapesti Etele Plaza és a belgrádi Big Fashion bevásárlóközpontok építészeti megoldásai és egyedi szolgáltatásai új fejezetet nyitnak a régió plázáinak történetében.

Hazánkban és a régióban az 1970-es évek közepétől jelentek meg az üzletközpontok. A Skála áruházak vagy a Flórián üzletház voltak az első központok – majd a rendszerváltás után kezdtek el épülni az első nagyobb kereskedelmi épületek. Magyarországon 1996-ban nyílt meg az első modern pláza, a Duna Plaza (és szinte ezzel egyidőben a Pólus Center), amely az egyedi szolgáltatások és közösségi terek kibővítésével jelentősen különbözött a korábbi áruházak elsősorban üzletközpontú fókuszától. A legújabb beruházások még tovább bővítik a pláza fogalmát: olyan vegyes funkciójú épületek jelennek meg, ahol a flexibilisen alakítható terek, minőségi szabadidő eltöltésére alkalmas helyszínek és a digitális technológia széleskörű integrálása válik hangsúlyossá.

Plázatrendek a közép-kelet-európai régióban

A közép-kelet-európai országok közül tavaly Törökországban és Oroszországban zajlott a legaktívabb pláza-beruházás; előbbinél több, mint 500 ezer négyzetméter új bevásárlóközpont nyitott meg, utóbbinál közel 440 ezer négyzetméter. A Cushman & Wakefield 2019-es elemzéséből az is kiderül, hogy a korábbi vásárlás központú hozzáállás helyett, ma már sokan a személyre szabott élményszerzés céljából látogatják a plázákat. A McKinsey és az International Council of Shopping Centers frissebb elemzései is kiemelik, hogy a szabadidő eltöltésére alkalmas közösségi tér funkciójára egyre nagyobb igény mutatkozik. A plázák eddigi 70/30-as bérelt / közösségi tér aránya 60/40-re, később pedig akár 50/50-re is változhat.

Etele Plaza látványterve

Az e-kereskedelem kihívásai

A kiskereskedelem digitális kihívásai nem feltétlenül jelentenek rossz hírt a bevásárlóközpontok számára. Éppen ellenkezőleg, új lehetőségeket biztosíthat a plázáknak a fogyasztókkal való kapcsolatteremtésre. Akár a bevásárlóközpont látogatása előtti vagy utáni időszakra is kiterjedhet a kommunikáció: hűségprogramokkal, közösségi média oldalak különleges kínálatával hatékonyabban megoszthatják a vásárlókkal az aktuális akciókat, rendezvényeket, személyre szabott ajánlatokat.

Az Etele Plazaban például a helymeghatározó és navigációs rendszer alkalmazásának köszönhetően lecsökken a parkolás-helykeresés-fizetés folyamata. Egy rendszámfelismerő telefonos applikáción keresztül – akár fizikai jegy váltása nélkül – gyorsan és egyszerűen használhatják majd a vásárlók a közel 1300 férőhelyes parkolót. Mindezek mellett a pláza applikáció megkönnyíti az üzletek és szolgáltatások megtalálását, valamint személyre szabott kedvezményeket és ajánlatokat kínál a felhasználóknak.Szintén sok időt megspórolhatnak parkolás után a tallini T1 bevásárlóközpontba látogatók a “Find my Car” típusú applikáció segítségével. A telefonos alkalmazásnak köszönhetően a legnagyobb parkolókban is könnyedén megtalálhatjuk autónkat anélkül, hogy órákat bolyonganánk az emeletek között.