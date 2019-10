Mindenki félreértette Karácsony Gergely szavait?

A Liget projektről és a fővárosi stadionberuházásokról is szó esett Karácsony Gergely legutóbbi tévéinterjújában.

A kormány nem akar háborút és mivel Budapestnek nem érdeke a háború, én sem fogok háborúzni - vetítette előre az ATV műsorában a főpolgármester, hogy milyen lesz a fővárosi vezetés és a kormány kapcsolat a jövőben. Megismételte, hogy az a szándéka, hogy a Városligetben, amelyik új épület építése még nem kezdődött el, az már ne is kezdődjön, de szerinte vannak fontos pozitív elemei a Liget projektnek. Azt is aláhúzta, hogy a Liget projektet le kell állítani, "de józan kompromisszumokat kell tenni, mert magunk után nem hagyhatunk a Városligetben gödröket".

A budapesti stadionberuházások kapcsán előkerült a népszavazásokkal kapcsolatos kérdés. "Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező években lesz mód arra, hogy a budapestiek a népszavazás közjogi eszközével is alakítsák a város politikáját. De azt gondolom, hogy most itt - tekintettel arra, hogy láthatóan van egy sürgetés a kormány részéről, egyfajta noszogatás, hogy minél előbb legyen meg a főváros álláspontja, azonban - a népszavazás egy többhónapos folyamat, ezért nem szeretném ezt az időszakot elvesztegetni. Had ne legyen ennél konkrétabb. A lényeg az, hogy a budapestiek véleményét szeretném ebben részletesen kikérni" - hűtötte le a népszavazással kapcsolatos egyre inkább felfokozott várakozásokat Karácsony Gergely.

A mostani nyilatkozat fontos abból a szempontból, hogy a keddi Facebook-posztja alapján még úgy tűnt, népszavazásban gondolkodik. Ebben ugyanis azt írta többek között, hogy a stadionberuházások ügyében "közvetlenül a budapestiekhez fognak fordulni". A mostani interjú után ez nem jelenti népszavazás kiírását az ügyben.

Terveivel kapcsolatban arról is beszélt, hogy koalíciós kormányzásra készül, de nem akart belemenni a személyi ügyekre vonatkozó találgatásokba, vagyis hogy kik lesznek a helyettesei.

Címlapkép forrása: MTI/Kovács Tamás