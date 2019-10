Álláskeresés? - Már szinte muszáj, hogy legyen LinkedIn profilod

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A HR szerepét az aktuális gazdasági helyzet döntően befolyásolja, így a jelenleg növekedési pályán lévő gazdasági környezetben a HR adminisztratív szerepköre egyre inkább eltolódik a stratégiai partnerség felé. Azaz a HR a döntési folyamatok legfelsőbb szintjére kerül – véli a K&H. A versenyhelyzet növekedése ugyanakkor operatív szinten is új, hatékonyabb eszközöket kíván a HR szakemberek részéről, ezek egyike többek között a közösségi platoformokon való jelenlét és toborzás. Az álláskeresőknek is érdemes a szakmai közösségi oldal használata, főleg annak tudatában, hogy a HR szakmeberek is ezen a felületen vadásznak.