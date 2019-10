Mikor jön az e-kereskedelem kánaánja?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ahhoz, hogy Budapest és a magyar nagyvárosok az e-kereskedelem térnyeréséből igazán profitálhassanak több tényező is szükséges. Ezek egyike mindenképpen a jól kiépített infrastruktúra, ami elősegíti az online vásárlókat is kiszolgáló, nagyobb, de valójában bármilyen iparágban tevékenykedő cégek idetelepülését és növekedését. Másfelől ezeknek a cégeknek óriási helyigényük is van a raktározás és az üzemi tevékenységek ellátása miatt, amiben jelenleg nem áll jól a magyar piac, elnézve az üresen álló ipari ingatlanállomány rendkívül alacsony, Budapest környékén például 2 százalékos szintjét. Az e-kereskedelem térnyerése számtalan új, egy adott csomóponthoz közeli raktárépületet igényel, nemcsak itthon, de az egész világon is, ami felértékeli az ipari ingatlanfejlesztések jelentőségét. A müncheni Expo Realon jártunk, ahol többek között a CTP ipari ingatlanfejlesztő képviselőit is megkérdeztük a magyar piacon látott lehetőségekről és tervekről.