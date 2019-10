Ha csak egy dolog van, amire a céged pénzét költöd, ez legyen az!

Lassan a szolgáltatás színvonalát fenyegeti a vállalkozásodat feszítő fluktuáció? Megőrjít, hogy nem találsz megoldást a hatékonyság növelésére? Van megoldás! A Portfolio Big Office Day konferenciáján hatékony, kézzel fogható megoldásokat kínálunk többek között arra is, hogyan lehet egy wellbeing program hangsúlyos eleme a vállalati employer branding stratégiának. Gyere el, és tanulj profi szakemberektől Te is!

November 20-án a Portfolio első alkalommal rendezi meg a Big Office Day konferenciát. Miért most? Mert mit szépítsük, a munkáltatók kiestek a nyeregből, borulni látszik még nagyanyáink örökbecsű mondása is: „aki nem dolgozik, ne is egyék”. Vitatkozol? Nos, vess egy pillantást a vállalatod fluktuációs statisztikáira. Naugye! A munkavállalók szükségletek szintjén jelentkező igényeinek drasztikus változása ma már kézzel fogható. De nincs minden veszve,

AZOK A VÁLLALATOK, AMELYEK FIGYELMÜKET A DOLGOZÓI JÓL-LÉT, ÉS A DIGITALIZÁCIÓ IRÁNYÁBA FORDÍTJÁK, KOMOLY VERSENYELŐNYT ÉPÍTHETNEK.

A rendezvény I./A szekciójának tematikáját „Ezek a magyar csúcsvezetők rég leszámoltak a munkaerőhiánnyal” című cikkünkben foglaltuk össze; a konferencia II./A programpontja során pedig neves HR-vezetők és HR-szakemberek, irodapiaci-, wellbeing-, és employer branding szakértők segítségével járjuk majd körbe, hogy miként lehet a wellbeing, és a tudástranszfer, azaz az employee journey vállalati stratégia? Fókusztémáink a következők lesznek:

Atipikus foglalkoztatási módszerek: home office, rugalmas munkaidő (munkaidőkeret), agilis szervezet, stb.

A munkavállalói jóllét támogatása Employee journey mentén

Vállalati márkaépítés újragondolva: Tudástranszfer, avagy a tervezett, és személyre szabott karrierfejlődés.

Fókuszban a company care, azaz a dolgozók testi- és lelki egészsége

Élménytervezés a user experience, a candidate experience és az employee experience szentháromságában.

A II./A szekciót Racskó Balázs, az Origameo by HB Reavis stratégiai tanácsadója, irpdatér specialista nyitja majd meg, „Careerland – munkavállalói élmények az irodában” című előadásával; majd Vértesy Mónika, a TSPC Csoport épületminősítési tanácsadója feszegeti majd azt a kérdést, hogyan lehet az épületminősítést az employer branding szolgálatába állítani. Az előadásokat követően pedig panelbeszélgetés keretében vizsgáljuk majd azt, hogyan is lehet egy wellbeing program hangsúlyos eleme a vállalati employer branding stratégiának? A II. szekció névsorának összeállításakor természetesen ezúttal is kiemelt figyelmet fordítottunk az ágazati- és szakértői sokszínűségre.

A II./A szekció panelbeszélgetésének résztvevői:

Barathi Tamás, alapító, ügyvezető, Colibri HR Solutions

Csuhay Borbála MRICS, értékesítési és vagyonkezelési igazgató, Property Market Kft.

Csákvári Róbert, ügyvezető-tulajdonos, Work Force Kft.

Tóth Zsuzsa, HR igazgató, CIB Bank

Zahari József, HR üzleti partner és üzleti szolgáltatások vezető, E.ON Hungária Zrt.

A még mindig bizonytalankodó, regisztráció előtt álló érdeklődőknek pedig érdemes áttekinteni a konferencia részletes programját is. Az egész napos rendezvényen ugyanis a HR-szakmát érintő legfontosabb kérdéseket járjuk majd körbe: előadások és panelbeszélgetések igazítják majd útba az érdeklődőket többek között az employer branding, a well-being, az employee journey, a company care, vagy épp a digitalizált HR-megoldások (pl.: online számlázás, e-aláírás, digitális, felhős dokumentumkezelés, stb.) tematikák mentén.

Aki még mindig hezitálna, annak ajánljuk a konferencia adatlapján előadóink, beszélgetőpartnereink névsorát, hadd beszéljenek az ő neveik helyettünk:

Dúll Andrea Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, általános dékánhelyettes Dúll Andrea, a környezetpszichológia hazai alapítója, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai karának általános dékánhelyettese, a BME egyetemi tanára, a Magy Tovább … Tovább Dúll Andrea, a környezetpszichológia hazai alapítója, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai karának általános dékánhelyettese, a BME egyetemi tanára, a Magy

Steigervald Krisztián Parkway 5521, alapító Krisztián 1999 óta kutatja a generációkat, a köztük lévő együttműködést, különbségeket és hasonlóságokat, előnyöket-hátrányokat. Ma ezen tudás birtokában stratégaként és trénerként foglalkozik vezetők Tovább … Tovább Krisztián 1999 óta kutatja a generációkat, a köztük lévő együttműködést, különbségeket és hasonlóságokat, előnyöket-hátrányokat. Ma ezen tudás birtokában stratégaként és trénerként foglalkozik vezetők

Bertalan Imre OTP Bank, ügyvezető igazgató, Humánerőforrás Gazdálkodási Igazgatóság Bertalan Imre az OTP Bank Nyrt. Humánerőforrás Gazdálkodási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója. Az egyetemi diploma megszerzése után különböző pénzügyi intézményeknél, többek között külföldön is Tovább … Tovább Bertalan Imre az OTP Bank Nyrt. Humánerőforrás Gazdálkodási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója. Az egyetemi diploma megszerzése után különböző pénzügyi intézményeknél, többek között külföldön is

Berzsenyi Márta Avis Budget Group BSC Kft. (Europe, Middle East and Africa), HR Manager Tovább … Tovább

Dobos-Horváth Krisztina SAP, HR-igazgató Dobos-Horváth Krisztina több mint 10 éve támogatja az SAP helyi és regionális részlegeit, mint HR Business Partner, és már hatodik éve vezeti Magyarország egyik legnagyobb szoftvercégének HR részlegét Tovább … Tovább Dobos-Horváth Krisztina több mint 10 éve támogatja az SAP helyi és regionális részlegeit, mint HR Business Partner, és már hatodik éve vezeti Magyarország egyik legnagyobb szoftvercégének HR részlegét

Szijjné Kállai Ildikó SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., HR vezető A SPAR humánerőforrás vezetője a korábbi évtizedekben számos hazai és nemzetközi cégnél töltött be hasonló területen vezető pozíciót. A 2000-es évek elején a győri Cooper-Tools Magyarország Kft.-nél v Tovább … Tovább A SPAR humánerőforrás vezetője a korábbi évtizedekben számos hazai és nemzetközi cégnél töltött be hasonló területen vezető pozíciót. A 2000-es évek elején a győri Cooper-Tools Magyarország Kft.-nél v

Szekeres Viktor Gloster Infokommunikációs Kft., tulajdonos Szekeres Viktor az Államigazgatási Főiskolán végzett, vezetés-szervezés szakon. Rövid alkalmazotti tapasztalat szerzés után megalapította saját informatikai vállalatát a Gloster Infokommunikációs Kft. Tovább … Tovább Szekeres Viktor az Államigazgatási Főiskolán végzett, vezetés-szervezés szakon. Rövid alkalmazotti tapasztalat szerzés után megalapította saját informatikai vállalatát a Gloster Infokommunikációs Kft.

Klemencz Mihály LG Electronics Magyar Kft., Regional Sales Manager - Business Solutions Klemencz Mihály az LG Information Display üzletágának regionális vezetője. Jelenlegi pozíciójában 2010 óta dolgozik. Ezt megelőzően nagy informatikai gyártóknál volt vezetői pozíciókban, elsősorban me Tovább … Tovább Klemencz Mihály az LG Information Display üzletágának regionális vezetője. Jelenlegi pozíciójában 2010 óta dolgozik. Ezt megelőzően nagy informatikai gyártóknál volt vezetői pozíciókban, elsősorban me

Kánai András , jövőkutató, kommunikációs szakember Kánai András a Vodafone Magyarország belső kommunikációs szakembere, író, jövőkutató. 2018-ban jelent meg a Holnap történt című könyve a HVG Könyvek sorozatában. Írásai a kanai.hu honlapon olvashatók. Tovább … Tovább Kánai András a Vodafone Magyarország belső kommunikációs szakembere, író, jövőkutató. 2018-ban jelent meg a Holnap történt című könyve a HVG Könyvek sorozatában. Írásai a kanai.hu honlapon olvashatók.