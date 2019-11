Kiderült, hogyan gondolkoznak az irodisták az otthoni munkavégzésről

A jelenlegi munkaerőhiányos környezet egyik velejárója a munkahelyi fluktuáció, ami sok esetben nehéz helyzetbe sodorja a cégeket, és akár az üzletmenetet is hátráltathatja. A munkaadó és a munkavállaló is nyertesként kerülhet ki ebből a helyzetből, abban az esetben, ha mindkét fél számára ismertek az igények, illetve a lehetőségek. Vajon mennyire fontos a munkavállalóknak a home office? Hogyan lehetne támogatni a hatékoony munkavégzést az irodában, vagy azon kívül? Mire van szükség egy irodaházban ahhoz, hogy szívesen menjen be a munkavállaló? Ezekről a témmákról fog szólni a Big Office Day irodai kiállítás, ahol különböző szakmai programok várják az érdeklődőket, többek között az Office Stage délelőtti és délutáni szekciójában.