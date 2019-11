Visszaesés az építőiparban: kijöttek a legfrissebb számok

A magasépítési számok nem javultak

A magasépítési szektor továbbra is a korábbi évek szintje alatti számokat produkál, 2019 harmadik negyedévében az Aktivitás-Kezdés értéke a jelentés szerint, 330 milliárd forint volt, ami alacsonyabb összeget jelentett az előző negyedévnél is. Január és szeptember között végül 974 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezési projektek a szektorban az ibuild.info projektinformációs adatbázis alapján, amely összegnél 2017-ben és 2018-ban is magasabb értékű volt a magasépítéseket jellemző Aktivitás-Kezdés.

Az EBI Építésaktivitási Jelentés három kutatócég együttműködésének eredménye, melyhez az ibuild.info a projektkutatással és a projektadatbázissal, az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont és a Buildecon Építésgazdasági Kutató pedig a mutatószámok kialakításával és az aggregálást végző algoritmusok kidolgozásával járul hozzá.

Az építőipari aktivitás: a megkezdett kivitelezési munkák értékének alakulása és megoszlása építési részpiacok szerint (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2019. 3. negyedév)

Bár a gyengébb aktivitás egyaránt jellemző a társasházi lakásépítésekre, illetve a nem lakáscélú magasépítésekre, ez utóbbit nézve jóval kisebb lemaradás volt tapasztalható a korábbi évekhez képest, sőt a harmadik negyedév kicsit magasabb számokat is hozott, mint a második. Összességében az idei év első 9 hónapjában elindított nem lakáscélú magasépítések értéke elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől, 974 milliárd forintjával pedig a 2017-es első 9 hónapban megkezdett kivitelezések értékét sem érte el, bár több nagyobb beruházás munkálatai is elindultak. A legnagyobb nem lakáscélú magasépítések között találjuk Veszprémben a Városi és Sportuszoda építését, a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházást, vagy a Zánkai Erzsébet-tábor és Fonyódligeti Erzsébet-tábor projektet illetve a szintén építési fázisba lépő, Budapest 9. kerületébe tervezett kézilabda sportcsarnokot is. Ez utóbbi megvalósítása ugyan az önkormányzati választások után bizonytalanabbá vált, de a legutóbbi hírek szerint a kormány és a főváros is támogatja a befejezését. Az előbbieken kívül még a nagyobb beruházások közé tartozik Szolnokon a Liget Termálstrand és Élményfürdő projekt kivitelezésének elindulása, illetve több irodaház valamint raktár beruházás építésének megkezdése.

További javulás jellemezte a mélyépítéseket

Tovább folytatódott a javulás a mélyépítési szektorban, ahol a második negyedév jobb számait is sikerült felülmúlnia a harmadik negyedévben elindított kivitelezések értékének. Az Aktivitás-Kezdés ráta 296 milliárd forintot tett ki 2019 július és szeptember között, míg az első 9 hónapban közelítette a 700 milliárd forintot a munkafázisba lépő mélyépítési kivitelezési projektek összértéke, ami ugyanakkor a 2018-as első negyedéves kiugró értéknek köszönhetően így is elmaradt a 2018 január és szeptember között mérttől.

Az út- és vasútépítésekkel az előző, 2019 második negyedéves jelentésünkben részletesen foglalkoztunk. Mint írtuk, az idei második negyedév javulást hozott a szektorban az előző időszakokhoz képest, hiszen több nagyobb útprojekt is kivitelezési fázisba lépett. 2019 harmadik negyedévét azonban ismét szerényebb Aktivitás-Kezdés jellemezte, 150 milliárd forintot tett ki a megkezdett építési munkák értéke, így az év első 9 hónapjában 396 milliárd forint értékben indultak el ilyen projektek, ami alacsonyabb összeget jelentett a 2017-es és 2018-as év azonos időszakinál. A legnagyobb megkezdett kivitelezések közé tartozott a Szabadbattyán és Balatonfüred közötti vasútvonal villamosítása, az M4-es gyorsforgalmi út esetében az Abony és Törökszentmiklós közötti szakasz I. és II. ütemének építése, az M85-ös gyorsforgalmi út Fertőrákos csomópont és Sopron országhatár közötti szakaszának építése, illetve az M1-es autópálya útburkolat-felújítása.

Az út- és vasútépítésekkel szemben a harmadik negyedévben a nem út- és vasútépítési szektor lényegesen jobb számokat produkált, ami az utóbbi évek legmagasabb negyedéves Aktivitás-Kezdését jelentette. Elindult például a Balaton levezető rendszerének (Siófoki vízlépcső és Sió-csatorna) korszerűsítése, illetve a Szeged 4 városrészét geotermikus energiával ellátó hőhasznosító rendszer építése.

Kelet-Magyarország pozíciója romlott

Az idei első félévben kiemelt összegben indultak el kivitelezési beruházások Kelet-Magyarországon, köztük több jelentős összegű mélyépítési projekt, a harmadik negyedévben azonban az építési fázisba lépő projektek helyszíne inkább az ország más részeit érintette, olyannyira, hogy ha az első 9 hónapot vizsgáljuk Kelet-Magyarország részesedése 38 százalékosra mérséklődött az első féléves 49 százalékról, ami azonban még így is magasabb arányt jelentett, mint a 2014-2018 között megfigyelt. Az első félévhez képest lényegesen több projekt indult Közép-Magyarországon, de Nyugat-Magyarország is növelni tudta a részesedését, bár mind a kettő esetében alacsonyabb arányban indultak el építési projektek, mint a korábbi években.