Felforgatja a munkahelyeket az új generáció - Íme a legnagyobb különbségek

A jövő munkavállalója, a fiatal generáció minden olyan jó példát elvár és számonkér munkáltatójánál, amely valahol már működik a világon, a tárgyak kevésbé, a vállalat pozitív hírneve jobban számít nekik, mint előadeiknek, perspektívát és mély vizet követelnek – véli Kánai András jövőkutató.

Hogyan viselkedik munkahelyén, és mit vár el a jövő munkavállalója, azaz a most felnövekvő generáció a munkáltatójától? Miben lesznek mások, mint a most dolgozó generációk?

A legfontosabb változás – és szerintem minden további innen indul – hogy az információ, így a munkáltatóról szóló információ is nyílttá vált. A fiatalabb generációra ráadásul nemcsak a hazai, hanem a külföldi munkahely-tendenciák is hatással vannak. Minden olyan példát elvárhatnak és számonkérhetnek, amely valahol már működik, létezik, még ha elsőre furcsának is tűnik. A tárgyak egyre kevésbé vonzóak számukra, fontosabb a megélt élmény, a vállalat pozitív híre, a munkavállalói márkakép.

Az informatika, a digitális munkakörnyezet mennyire írja át a munkavégzés körülményeit, a munka világát? Melyek ennek leginkább látványos jelei, következményei?

Ma már nemigen látni faxot lóbáló alkalmazottakat vagy papírhalmokkal dolgozó munkatársakat. A nyolcvanas évek irodai asztalát össze sem lehet vetni a 2010-es évek végivel. A digitalizáció egyre több munkafázist eszik meg, a kérdés az, hogy mikor billen át az egyszerűsítés bonyolításba. Vagyis a digitalizáció van az emberért, és nem fordítva. A cégeknek kezelniük kell a másik évtizedvégi problémát is: a 0-24-es irodai életből fakadó stresszt. Mindegy, hogy ezt wellbeingnek vagy máshogy hívjuk.

A HR-eseknek mit tanácsolna, milyen eszközökkel lehet megnyerni a tehetségeket, a jó munkaerőt a fiatalabbak körében?

Olyan munkát kell kínálni, ahol egyből a dolgok sűrűjébe csöppenhet a munkavállaló. Ahol számot tartanak a véleményére, visszajelzést kap, és még egy fontos dolgot: perspektívát. Ez utóbbi nem feltétlenül pozíció és pénz, hanem értelmes cél, amellyel még a társadalom jólétén is lendíthetnek, vagy minimum csökkenthetik a környezetszennyezés hatásait. Nagyon nehéz helyzetben lesznek a „káros” dolgokat gyártó cégek.

A munkahelyi kultúra mely elemei riasztják el és melyek vonzzák a fiatal munkaerőt, a következő generációt?

Riasztó a célnélküliség, a visszajelzés hiánya, a rossz munkáltatói brand, vonzás pedig mindezek ellentéte.