A happiness managereké és a születésnapi szabadságé a jövő?

A Portfolio Big Office Day Konferencia 2019 második szekciója a wellbeing, a tudástranszfer, az employee journey köré épült, de középpontjában mégis inkább az iroda és a munkahelyi környezet állt. De az is kiderült, mi áll a külföldi HR konferenciák fókuszában az idei évben.

Miből érdemes kiindulni egy iroda tervezési folyamatainál? - erre kérdésre kereste a választ Racskó Balázs, az Origameo by HB Reavis Workplace Consultant-ja. Az előadását hallgatói az irodák evolúciójával ismerkedhettek meg 1920 és 2020 között, és kiderült, hogy az éppen zajló 4. ipari forradalomban már egészen másfajta igényeknek kell megfelelnünk. Mivel rengeteg inger éri a dolgozót, olyan tereket kell megalkotni köré, amely irányítja a figyelmét, és engedi, hogy a valóban fontos és hasznos információk eljuthassanak hozzá.

A 4. ipari forradalomban nagy igény lesz a gyors átképzésre, kreatív, nagy hozzáadott értéket biztosító csapatjátékos lesz a tökéletes munkaerő.

Így ennek értelmében a tervezés folyamatában rengeteg olyan szempontot is figyelembe kell venni, amelyek eddig nem tűntek fontosnak, például az ergonómia vagy a speciális igények. Az igényfelmérés, a kreatív ötletelés, a tesztelés és a kivitelezés folyamatainak gördülékeny lebonyolítása mellett, azonban tisztában kell lenni azzal is, hogy a folyamat soha nem érhet véget: azaz egy iroda sosem lesz kész.

Részeredményeket, részsikereket azonban el lehet érni, például a különféle minősítések megszerzésével. Épületminősítés az employer branding szolgálatában címmel tartott előadást Vértesy Mónika, a TSPC Csoport épületminősítési tanácsadója, aki a WELL és a LEED szabványokt mutatta be, és kiderült, hogy érdemes áldozni az optimális munkakörnyezetre, mely nem csak a dolgozók elégedettségét növeli, de adott esetben az épület értékét is növelheti hosszú távon. A minősítés nem csak z új munkavállalók bevonzását, de a jelenlegiek megtartását is nagyban segítheti, csökkentheti a fluktuáció mértékét, és nem utolsó sorban az ott dolgozók közérzete és egyben hatékonysága is megnövekedhet. Ráadásként megtudhattuk, hogy nem csak épületeket, irodákat, de kisebb tereket, vagy éppen oktatási intézmények tantermeit, kórházakat is minősíttethetünk.

Központi tér, központi kérdés: az iroda

Az előadásokat követő panelbeszélgetés résztvevői a wellbeing programot, mint vállalati stratégiát elemezték. Arra a kérdésre, hogy mit jelent a wellbeing, Tóth Zsuzsa, a CIB Bank HR-igazgatója azt válaszolta, hogy szerinte minden beletartozik, amitől a munkavállaló jól érzi magát. Telekesi-Csuhay Borbála, a Property Market Kft. értékesítési és vagyonkezelési igazgatója persze teljesen más aspektusból vizsgálja a kérdést, hiszen számára az épített környezet, az elérhető szolgáltatások színvonala jelenti a wellbeinget – azokat alalappkat érti alatta, amire aztán a HR-esek felépíthetik a vállalati stratégiáikat.

Érdekes jelenségre hívta fel a figyelmet Barathi Tamás, a Colibri HR Solutions alapítója és ügyvezetője, szerinte ugyanis a wellbeing egyre inkább beépül az emloyer brandingbe:

Azt látjuk, hogy egyre inkább elmosódnak a határok, mi tartozik bele és mi nem, de az biztos, hogy sok esetben toborzás helyett a megtartás eszköze lett.

Külföldi trendek: a feedback ma a legforróbb téma

Hogy külföldön mi a helyzet, Bartáthi Tamás szerint külföldi konferencián gyűjtött tapasztalatai szerint idén a feedback a legfontosabb téma, ami valahol szintén része a wellbeingnek. Csákvári Róbert, Work Force Kft.ügyvezető-tulajdonosa pedig mostanában egyre több happiness managerrel találkozik, akiknek az a feladatuk, hogy az ott dolgozó munkatársak életét tegyék szebbé.

A beszélgetés második felében már csak szinte a munkakörnyezetről, az irodai terekről szólt, ez volt az a téma, amiről a legtöbb mondanivalójuk volt a kerekasztal részvevőinek. Telekesi-Csuhay Borbála szerint egyre több itthon is a jó gyakorlat: ma már nem ritka, hogy egy költözés alkalmával a menedzsment saját maga helyett a dolgozóknak kedvez, például őket engedik be az impozánsabb terekbe.

Abban mind egyetértettek, hogy ma már elengedhetetlen, hogy a dolgozókat is bevonják az újonnan kialakított terek létrehozásába, okosan kell egyensúlyozni az egyéni és a közös érdekek között. Fontos tudni, hogy borzalmas nagy trauma minden költözés.