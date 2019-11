Visszajelzés nélkül láthatatlannak érzik magukat a munkavállalók

A Portfolio Big Office Day Konferencia 2019 A jövő munkahelye című szekciójában a HR-igazgatói kerekasztal a jövő kihívásait, a várható változásokat és trendeket vizsgálta. A résztvevők mind egyetértettek abban, hogy ma már kulcsfontosságú, hogy a munkavállalók jól érezzék magukat, nem csak a munkahelyükön, de a saját bőrükben is – és ebben egyre nagyobb felelőssége van a vezetőknek, akiknek a szokásait, viselkedése nagyban befolyásolja az egész szervezet működését.

A SPAR-nál a kollégák 87 százaléka volt elégedett a főnökével egy felmérés szerint, ám a nemrég végbement kultúraváltás egyik legfontosabb eleme mégis az irodai tér megújítása volt, hiszen ez alapszükségletté vált, ma már nem számít különleges csáberőnek a munkaerőpiacon – mondta el Szijjné Kállai Ildikó, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. HR vezetője.

Mivel az áruházlánc öt különböző korosztályt foglalkoztat, náluk óriási probléma a generációs kérdés – el is kezdtek nagyon mélyen foglalkozni a témával: kommunikációs tréningeken tanulják a boltvezetők, hogy kell foglalkozni a különböző korosztályokkal. Korrelációs kutatás segítségével megállapították, hogy ahol alacsony a fluktuáció, ott az üzleti eredményesség kimagasló tud lenni, és minden esetben a vezetők felelőssége, hogy milyen a hangulat egy üzletben.

„Nálunk az ember a legfontosabb értékünk – vezetőink szájából egyre többet hallani, hogy azzal foglalkozzatok, ami a legfontosabb: magatokkal. Ha a munkavállaló ezzel nincs tisztában, nem fog tudni jól teljesíteni” – mondta el Dobos-Horváth Krisztina, az SAP HR-igazgatója.

Bertalan Imre, az OTP Bank Humánerőforrás Gazdálkodási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója szerint maradás szempontjából legfontosabb a vezető személye és a munkakörnyezet, de az egészségmegőrzésben és az öngondoskodásban is támogatni kell a munkavállalókat. Az egészségügyi szolgáltatás is alapkérdéssé vált.

Berzsenyi Márta, az Avis Budget Group BSC Kft. HR Managere szerint nem csak a generációs kérdések nehezítik a vállalatok életét, hanem a különböző kultúrák együttműködésének megteremtése is:

„Az Avisnál 31 különböző kultúra dolgozik együtt, így kifejezetten fontos hogy ebben a ’hangzavarban’ megtaláljuk az egyént – ehhez a vezetők figyelme a legfontosabb.”

Dobos-Horváth Krisztina elmondása szerint éves szinten mintegy 100 millió euróval járul hozzá a profithoz a wellbeing szolgáltatások bevezetése, ésa kutatások szerint egyharmadával csökkenthető a fluktuáció , ha az elégedettségi mérések 80 százalék felett vannak.Fontos, hogy a vezető tisztában legyen azzal, példát mutat – erre az SAP-nál képzik is őket. Ha a vezető nem foglalkozik a saját wellbeingjével, akkor a munkavállaló sem fog odafigyelni erre, és stresszes környezetben éli majd a mindennapjait.

Az OTP fiókhálózatba belépő új kollégák esetében korábban hatalmas volt a fluktuáció, ennek egyik oka talán az volt, hogy rövid idő alatt óriási mennyiségű tudást akartak átadni a kollégáknak – ezen is kénytelenek voltak változtatni, kisebb egységekre bontani a „tananyagot”.

Karrierút: komolyan vett visszajelzés nélkül ma már nem lehet fejlődni

De nem csak az elhanyagolt környezet okozhat magas fluktuációt Bertalan Imre szerint, de ha valaki nem kap visszajelzést, akkor a lojalitása drámaian lecsökken: 30 százalék körülire. Ennél még akkor is magasabb a szám, ha folyamatosan negatív a visszacsatolás, hiszen ennek hiányában a munkavállaló láthatatlannak érzi magát.

Az Avisnál a visszajelzés kapcsán egy tréning keretében arra jöttek rá, hogy ma már az egyén sok esetben nem is tudja megfogalmazni önmagát, igényeit, így arra trenírozzák a munkavállalókat, hogy proaktív módon ők magul követeljék ki az értékelést.

Arra a kérdésre, hogy hogyan érdemes kiválogatni a különböző wellbeing elemeket, és beépíteni azokat a vállalati kultúrába, Szijjné Kállai Ildikó azt válaszolta, hogy egészen egyszerűen meg kell kérdezni a munkavállalókat. Az SAP a munkatársait be is vonja ezeknek a változásoknak a megvalósításában, emellett 10 coach dolgozik cégen belül, hogy mindenki igényeit meg tudják hallgatni.

Belső coachok az OTP falain belül is vannak, ezen kívül tesztkörnyezeteket is kialakítanak, hogy kiderüljön, milyen körülmények között érzik jól magukat a munkavállalók. Az Avisnál a közösségépítő közösség az ami nagyon működik – a kollégák egymást segítik, mindenki saját tudása képessége szerint egy adatbázis segítségével. Ennek nagy az ereje, hiszen az elköteleződét is segíti.