Ekkora értékben épülnek raktárak Magyarországon - Íme a legfrissebb számok

Az EBI Építésaktivitási Jelentés három kutatócég együttműködésének eredménye, melyhez az ibuild.info a projektkutatással és a projektadatbázissal, az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont és a Buildecon Építésgazdasági Kutató pedig a mutatószámok kialakításával és az aggregálást végző algoritmusok kidolgozásával járul hozzá.

Némileg csökkent a fejlesztők lendülete a piacon, különösen a harmadik negyedévre, mikor csupán 44 milliárd forintnyi építési munka indult el, amely összeg 2014 óta a legalacsonyabbat jelentette. Elkezdődött például az ULL5 és ULL6 raktárépületek kivitelezése Üllőn, illetve Nyergesújfalun a Zoltek, Toray akkumulátorcella elválasztó film gyártó üzem építése.

Az adott időszakban elkezdett és a befejezett ipari ingatlan és raktár építési projektek összértéke és a teljesítmény, vagyis az adott időszakban ipari épületekre és raktárakra fordított összeg, folyóáron. Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2019. 3. negyedév

Az idei évben elkészült raktár- és ipariingatlan beruházások összértéke egyelőre elmarad a rekordnak számító 2018 azonos időszakában átadottól, az Aktivitás-Befejezés mutató 190 milliárd forintot tett ki, a harmadik negyedévben például átadták a REHAU-Automotive autóalkatrész gyártó üzemét Újhartyánban, vagy a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház Eiffel-csarnokát.

Az év hátralévő részében azonban még több beruházás elkészülése is várható, így 2019 a tavalyi rekordot is megdöntheti az átadott raktár- és ipariingatlanok értékét illetően. Elkészülhet például a Mercedes-Benz K2 OF lakkozó ütem II. üteme Kecskeméten, a Samsung lítiumos akkumulátorgyártó üzem II.-III. üteme Göd-Felsőgödön, az SK Innovation akkumulátorgyár I. üteme Komáromban, és a SRF BOPET fóliagyártó és fémbevonatoló üzem Jászfényszarun.

