Mitől lesz élhetőbb Budapest? Megmondták az érintettek.

A főváros élhetőségét nagyban befolyásoló klímaválság már nem jövő idejű, hanem már most is itt van. Nem elég csak évekig tervezgetni. Már most konkrét lépésekre van szükség. Ezek lehetőségeiről volt szó a Portfolio által szervezett Property Investment Forum 2019 egyik szakmai beszélgetésén.