6 pontban elmondjuk, milyenek lesznek a jövő legjobb munkáltatói

Milyen szempontokat kell(ene) ma figyelembe venni a munkahelyek megtervezésénél? Milyen szerepe lesz a home office-nak a jövőben? Mik a munkavállalói jóllét és az innovatív munkahely gyakorlati megvalósulásának feltételei? Ezekre a kérdésekre adott választ a 2019-es Big Office Day, ahol szakmai kiállítók, szakértők és topmenedzserek segítettek eligazodni a legaktuálisabb irodafejlesztési kérdések és trendek útvesztőiben. Összeszedtük a szakmai programokon elhangzott 6 legfontosabb gondolatot.

Az első Big Office Day-en a látogatók a wellbeing, a home office, az agilis működés és a digitális transzformáció gyakorlatát ismerhették meg. Emellett nagyvállalatok digitalizációs, illetve HR-stratégiájának kulisszái mögé is benézhettek, még ha csak közvetetten is. Rengeteg fontos gondolat, állítás és tanulság hangzott el, amiből nehéz néhányat kiragadni. Az alábbiak a nap során rendszeresen visszatértek, ezért ezeket valószínűleg mindenképpen érdemes megfogadnia annak, aki a jövő versenyképes munkáltatói közé szeretne tartozni.

Big Office Day (Balról jobbra: Tóth Zsuzsa, CIB Bank, HR igazgató, Telekesi-Csuhay Borbála MRICS, Property Market Kft. értékesítési és vagyonkezelési igazgató, Földesi Szabolcs, E.ON Hungária Zrt., Vezető HR Üzleti Partner, Csákvári Róbert, Work Force Kft., ügyvezető-tulajdonos, Barathi Tamás, Colibri HR Solutions ügyvezető, moderátor: Vértesy Mónika, TSPC Csoport, Épületminősítési tanácsadó)

A wellbeing eszköz, nem pedig cél

A wellbeinggel kapcsolatban látszik, hogy egyre inkább elmosódnak a határok, hogy mi tartozik bele és mi nem. Az azonban biztos, hogy sok esetben toborzást egyre inkább helyettesítő megtartás eszköze lett. Ide tartozhatnak az épített környezet mellett, a magas színvonalú irodai szolgáltatások (pl. konditerem vagy ruhatisztító), a már említett feedback, a vezető személye és a munkavállalók támogatása az egészségmegőrzésben. Egyre több irodában találkozni happiness menedzserekkel, de fontos, hogy a munkavállalók igényeinek felmérése előzzön meg bármilyen változtatást.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 11. 20. A happiness managereké és a születésnapi szabadságé a jövő?

Visszajelzés nélkül nincs elégedett dolgozó

A HR-igazgatói kerekasztalban a résztvevők egyetértettek abban, hogy ma már kulcsfontosságú, hogy a munkavállalók jól érezzék magukat, nem csak a munkahelyükön, de a saját bőrükben is – és ebben egyre nagyobb felelőssége van a vezetőknek. A wellbeing elemeként pedig arra is fontos odafigyelni, hogy a dolgozók kapjanak visszajelzést, mert ennek hiányában drámaian csökkenhet a lojalitás. A semminél a negatív visszajelzés is jobb, különben láthatatlannak érzi magát a dolgozó.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 11. 20. Visszajelzés nélkül láthatatlannak érzik magukat a munkavállalók

Nem fogunk home office-on élni

A technológiai fejlődés hatására megjelent a helyfüggetlenség, vagyis kis túlzással ma már bárhol tudunk dolgozni, azonban az iroda, mint műfaj mégsem kezdett kihalni, és ez valószínűleg a jövőben is így marad. Bár sokan igénylik, hogy időnként legyen lehetőségük otthonról dolgozni, közösségre és a kollégákkal való személyes találkozásra, az irodai létre is igény van. A home office-t is a legtöbb cégnek muszáj lesz meghonosítani a jövőben, megfelelő szabályokat alkotni és a szükséges technológiát biztosítani, de valószínűleg csak ritka esetben lesz az emberek otthona a munkavégzésük egyetlen színtere.

Big Office Day (Balról jobbra: Bencze Róbert, PwC Magyarország igazgató, Kiss Tibor, Gloster, cégvezető, operatív igazgató, Szentpétery Boglárka, Microsoft Magyarország, HR-igazgató, Kánai András, jövőkutató, kommunikációs szakember)

A jövő digitális munkahelyei az elégedettséget is mérik

A jövőben a wellbeing mellett fontos szerepük lesz a hatékonyságnövelést és a visszamérést biztosító szoftvereknek. A hatékony munkavégzés azzal mérhető, hogy mennyi idő alatt, mennyi munkát és milyen minősében végez el a munkaerő. Erre már létezik mesterséges intelligenciával és adatrögzítéssel dolgozó rendszer. Egyre több folyamatba épülnek be szoftverek, és innen már csak egy lépés, hogy például a munkavállaók elégedettsége is mérhetővé váljon.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 11. 20. Óriási változásokra van szükség a munkahelyeken, a babzsák és a csocsóasztal már nem elég

Edukálni kell a digitális analfabétákat

A digitalizáció nagy robbanás előtt van, ha az állam az elektronikus ügyintézésre tudja szoktatni a lakosságot, ez még jobban beindulhat. A magyar lakosság 23 százaléka digitális analfabéta, 27 százaléka pedig digitálisan alacsonyan képzett, így sok ügyfélnél ma még nehéz dolga van a szolgáltatóknak az ügyfelek digitális csatornákra terelésével. Ugyanakkor a digitális bennszülöttek mellett az idősebb generációkban is javul ez a mutató. A belső munkavállalók és az ügyfelek edukálása kulcsfontosságú abban, hogy a digitalizációt sikerre vigyék. Ez nemcsak a költségcsökkentés miatt előnyös, hanem az ügyfélélményt javítják ezek a fejlesztések.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 11. 20. Magyarországon a digitális analfabéták akasztják meg a papírmentesítést

A rugalmasság és az agilitás nem ugyanaz

A rugalmas munkakörnyezet még nem jelent agilitást, utóbbi ugyanis egy módszertan. Attól, hogy látunk egy alaprajzot egy irodáról, ahol különböző terek vannak kialakítva, még nem lehet megmondani, hogy agilis-e. Persze, a fizikai terek sokszínűsége is nagyon fontos. Sok olyan cég van, ahol nem dolgoznak feltétlenül agilis munkakörnyezetben, de vannak kialakult csapatok az egyes projekteken. Például náluk is célszerű olyan tereket kialakítani, ahol nem zavarják a többi kollégát.

Címlapkép forrása: Getty Images