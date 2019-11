Hatalmas NAV-razzia készül, lecsapnak minden szabálytalankodóra

In English

A korábbi munkaügyi ellenőrzésekhez adóellenőrzés is csatlakozik hamarosan – erősítette meg a kormányzat egyik képviselője a Portfolio konferenciáján. Sajnos azt nem mondta meg, hogy mikor kezdik.

„Razziák kellenek az építőiparban, örülnénk, ha elvinnék azokat, akik lopják a közöst.” – adta meg az alaphangot Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója azon a panelbeszélgetésen, amit a Portfolio által szervezett Property Investment Forum 2019 eseményen rendeztek, moderátora pedig Kiss Gábor, a Metrodom ügyvezetője volt. Hasonló kezdő felszólalása volt Erdei Z. Józsefnek, az EB Hungary Invest Ft. ügyvezetőjének, aki szerint szigorú szabályok nélkül soha nem lesz fehérebb az építőipar.

Nagy Ádám, az ITM helyettes államtitkára erre reagálva közölte: még mindig nagy a szürke munka aránya, ezért is rossz a minőség.

„NAV-ellenőrzési kampány készül a bérezés ellenőrzésére, ez a fehéredést segítheti, a helyszíni munkaügyi ellenőrzés is szigorúbb lesz, például kíváncsiak lesznek, hogy be van-e jelentve az építkezésen dolgozó munkatárs.”

Scheer szerint egyébként van elég ember darabra, de baj van a hatékonysággal, termelékenységgel. Úgy látja, hogy a hatékonyság érdekében a tervezők és a beruházók tudnak tenni, ezért nagyon sokat kell tanulmányozni a fejlesztők és a tervezők terveit. Saját cége tapasztalataira utalva azt mondta, hogy a kivitelezés szempontjából szakmailag indokolatlannak vélt részeket kiveszik a tervekből, ezzel bizonyosan javulhat egy adott épület minősége. Megerősítette, hogy a Marketnél ezen kívül vasbetonelemeket fognak gyártani saját üzemükben: homlokzati paneleket, irodaházak vizesblokkjait, lakóházak vizesblokkjait, többek között.

Erdei németországi példát hozott fel: ott egyre több az előregyártott elem, blokk, ez megkönnyíti a hatékonyságot és jobb a minőség is. A németeknél jó az előkészítés, sokkal jobbak a tervezési dokumentumok, előrébb tart a gépesítés főleg a segédmunkánál (anyagmozgatás, bontás) – ezeken a területeken kell itthon fejlődni. „Ha nem elég jó a tervünk, akkor nem sikerül a projekt, a kivitelezőknek is egyre több tervezője van!."

Gegesi Kiss Tamás, a Gépész Centrál Kft. ügyvezető igazgatója szerint az alvállalkozók szakmai ellenőrzését kell erősíteni, sokan nem a szakmából jönnek. Cégének van egy saját rendszere, gyakorlatilag próbamunkákat végeztetnek az alvállalkozókkal, s csak akkor szerződnek le velük, ha ez megfelelő minőségű.

Az építőipari vállalkozások jelen lévő vezetői az ellenőrzésen kívül élénkítő programot is várnak a kormányzattól. Scheer azt is mondta, hogy konszolidációra számít a piacon, az apró cégek kénytelenek lesznek összeállni, vagy beolvadni nagyobbakba. Még több kormányzati programot sürgetett, például további gépvásárlási kedvezményeket.

Az eseményen kiemelték továbbá, hogy a nagy épületek (középületek, irodaházak, kereskedelmi központok, iskolák, kórházak, stb.) energiahatékonyságának emelése soha sem volt ennyire fontos, mint most. „Itt is az előre gyártott megoldásoké a jövő, a német nyelvterületen már dinamikusan növekszik az aránya, a befektetők is egyre jobban kedvelik - emelte ki előadásában Jan Babiak, az Uponor projektmenedzsere, utalva a költséghatékonyságra.