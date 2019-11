Hol érdemes befektetési céllal lakást vásárolni?

Bár az elmúlt öt év során átlagosan több mint 2 százalékponttal csökkentek a lakáskiadással elérhető hozamok, még így is sokan döntenek a befektetési célú lakásvásárlás mellett. Az országnak vannak olyan térségei, ahol továbbra is átlag feletti hozamokkal lehet találkozni, de korántsem biztos, hogy ezek a helyek a fővárosban vannak. Az alábbiakban azt néztük meg, a mostani lakásárak mellett érdemes-e még kiadási céllal lakást vásárolni, és ha igen, az ország mely területein.

Sokáig Budapest volt a lakáskiadás fellegvára, ahol nemcsak a bérleti díjból származó jövedelem miatt, hanem a lakás értékének emelkedése miatt is bőven átlag feletti hozamokra lehetett szert tenni. Több egymást követő év volt, amikor az átlagos áremelkedés meghaladta a 25 százalékot, amihez a kiadásból származó – akár 8-10 százalékos – éves hozamot hozzáadva akár 30 százalék feletti éves hozam is elérhető volt. Az aranyévek viszont mostanra véget értek, így sokkal körültekintőbbnek kell lenni abban a tekintetben, hogy hol és milyen típusú lakást vegyünk befektetési céllal.

Elérhető hozamok

Befektetési célú lakásvásárlás során tehát kétféle hozammal kell számolni. Egyrészt a kiadásból származó hozam, másrészt a lakás értékének változásából adódó hozam. Extrém esetekben – mint például a válság éveiben – előfordulhat, hogy a kiadásból származó hozamot semlegesíti a lakás értékcsökkenése, így lényegében nulla, vagy akár negatív előjelű lesz az év végi bevételünk. Hosszú távon azonban nem ez a jellemző, az utóbbi években a lakásárak az inflációnál és a jövedelmeknél is magasabb ütemben emelkedtek, sőt a bérleti díjak is csak részben követték a lakások áremelkedését. Ebből adódóan a hozamok valamelyest csökkentek, jelenleg országos átlagban 6 százalék körül állnak.

Míg azonban Budapest belvárosában van, ahol már az 5 százalékot sem érik el, addig a nagyobb egyetemi városokban és autóipari központokban még ma is 7 százalék körüli hozamok realizálhatók. A dobogóra Pécs, Szeged és Kecskemét került fel, előbbi 8, utóbbiak 7 százalék körüli értékkel. Ezek mindegyike ideális lehet befektetési szempontból, ráadásul Kecskeméten az autógyár megjelenése óta más iparágak is dinamikusan fejlődnek, aminek köszönhetően megnövekedett a munkaerőigény és a minőségi lakások iránti kereslet. Míg tehát Budapesten a legmagasabb hozamok a III. és a VIII. kerületben mérhetők, 6,5 százalék körüli értékekkel, addig Kecskeméten az átlagos hozamszint is meghaladja ezt, így befektetési szempontból ma már érdemes lehet a fővároson kívül is nézelődni, főként azokon a fejlődő, zöldövezeti környékeken, ahol az infrastruktúra is rendelkezésre áll.

Új vagy használt lakás?

Országosan mind az új, mind a használt lakások jelentős felértékelődésen vannak túl, de ez nem jelenti azt, hogy a következő években – az eddigieknél sokkal kisebb ütemben - ne emelkedhetnének tovább a lakásárak. Korábban a szakértők 2020 körüli tetőzést vártak a lakásárakban, de az állami támogatások következtében – kibővített csok, babaváró hitel – az áremelkedés akár 2022-ig is kitarthat.

Azt, hogy az új vagy a használt lakások fognak a jövőben jobban felértékelődni nem tudjuk biztosan. Befektetési szempontból a használt lakások mellett szól azok alacsonyabb ára, az új építésű lakások viszont a 2008 utáni tapasztalatok alapján válságállóbbnak bizonyultak, vagyis a válság alatt kisebb mértékben esett vissza az áruk, mint a rosszabb állapotú használt lakásoké.

Lakás vagy más befektetés?

Az nem kérdés, hogy az alacsony kamatkörnyezetben a lakás versenyképes befektetéssé vált, ez volt a 2014-ben indult ingatlanpiaci fellendülés egyik mozgatórugója. A lakáskiadással elérhető hozamok azonban még ma is sokkal magasabbak, mint a banki lekötések kamatai. Noha a nyár elején berobbant szuperállampapír (Magyar Állampapír Plusz) hatalmas népszerűségnek örvend - eddig több mint 2000 milliárd forintnyi befektetési tőke landolt ebben - a MÁP+ garantált 5 százalékos hozamához képest azt látjuk, hogy aki hajlandó a lakáskiadással járó többlet energiát rááldozni, az a legtöbb városban egyelőre magasabb hozamokat érhet el a lakáskiadással. Ha pedig a már említett lakás értéknövekedését is hozzáadjuk, akkor egyértelműen a lakáskiadás felé billen a mérleg.

