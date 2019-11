Ide teszik a pénzt a legnagyobb hazai ingatlanbefektetők

Vajon milyen eszközök lesznek izgalmasak a következő években az ingatlanbefektetőknek? Hajlandóak nagyobb kockázatot vállalni vagy védekező pozíciót vesznek fel? A mai piacon elérhető legjobb befektetésekről beszélgettek a Property Investment Forum 2019 konferencia szakértői.

Egy kicsit kettészakadt a piac: az új épületek nemzetközileg is versenyképesek, szemben a régebbi épületekkel. Nem kell levenni a gázról a lábunkat de érdemes a visszapillantó tükörbe nézni – mondta el Takács Péter, Partner, VLK Cresa a Property Investment Forum 2019 konferencia befektetői panelbeszélgetésének moderátora.

A részvényekhez vagy kötvényekhez képest az ingatlanoknál sokkal nagyobb a lokalizáltság. Noha az ’A’ kategória minősége globálisan is egységesebb, a ’B’ és ’C’ kategóriánál jelentősen nagyobb az elhelyezkedés szerepe. A MÁP+ nagy likviditással van menedzselve, és ez egy nagyon jó termék. Az ingatlanalapoknál a meglévő állomány jelent egyfajta védelmet egy nagyobb inflációval szemben. A kép ma sokkal szebb, mint azt korábban gondoltuk. A stratégiánk kulcsa a diverzifikáció, szelektíven veszünk és szelektíven adunk el, azokat adjuk el, ami méret, minőség, capex igény miatt nem passzol a portfóliónkba. A city logisztikával erősen foglalkozunk – mondta el Biró Gergely, elnök-vezérigazgató, Diófa Alapkezelő.

A tőke tehetetlensége miatt a hozamok tovább csökkenhetnek, sok az eszkimó, kevés a fóka. Amíg a kamatkörnyezet nem változik meg, addig nem várhatunk változást. Azt tapasztalom, hogy a konkrét eladásra kínált szállodák hozamszintje még nem vetekszik az irodák hozamszintjével, ezért stabil befektetői érdeklődés ezekre nincs. A külföldi befektetők sem feltétlenül a magas hozamok miatt vették anno a szállodákat Budapesten. Befektetői mentalitással, szektortól függetlenül olyan rosszul menedzselt ingatlanokra fókuszálnék, amiben van felértékelődési potenciál. Fejlesztői, spekulatív igénnyel a city logisztika a sláger, de a belvárosi, bel-budai prémium iroda is keresett, akárcsak a szállodafejlesztésre alkalmas telek, vagy a 2018 novembere előtti építési engedélyekkel rendelkező építési telek – hangsúlyozta Nagy Tibor, üzletfejlesztési vezető, OC Investment Solutions.

Egyelőre optimista vagyok, bár drága a piac és sok felhő van az égbolton: gazdasági lassulás, Brexit, USA. Magyarországon kedvező a helyzet és ma ezek a reális hozamok. Idén kevesebb irodaház készült el, az idei 120 ezer négyzetméter nagyon kevés, az alacsony üresedési ráta viszont komoly piactorzulásokat hoz mert van, aki kiszorul a modern irodaházakból. Sok esetben a régi házakat is hasonló hozamszintek mellett akarják eladni, noha ezeket sokkal nehezebb kiadni. Ahhoz, hogy jó hozamunk legyen, az ingatlankitettséget fogjuk emelni. Az ingatlanok felértékelődése folyamatos és ez a mindennapokban is látszani fog. A lakás 5 éve még jó befektetés lett volna, de ma már kicsit késő. Ami miatt nem szeretjük, az a szabályozói környezet, és a befektetési célú lakásvásárlók is komoly versenytársak, emellett még ma is sok az adózatlan bérbeadás. Irodaházat a következő egy-két évben is venni fogunk, de a city logisztika nálunk is aktuális. Az idősebb irodaházakat értékesítjük – mondta el Pázmány Balázs FRICS, igazgatóság elnöke, Erste Alapkezelő Zrt.

Új technológiák és új bérlői igények jelennek meg, miközben a termékek is sokkal gyorsabban avulnak. A régi irodaházakat fel kell újítani, de vajon megéri-e? Fontos kérdés, hogy mi lesz ezekkel régi házakkal, de ez inkább egy belső veszély. Egy kicsit elkényelmesedett az ingatlanszakma, 15 év múlva nagyon más világ lesz, mint most. Ha jó termék kell, akkor miért nem vesznek hoteleket az ingatlanalapok? Bár a szálloda egy nagyon jó befektetés, de nem transzparens, az általános befektetési alapok számára megfoghatatlan és magas az élőmunka igénye is, ezért nem népszerű. Az erodálódó termékeknek nincs helye a portfólióban, nem éri meg a magas capex miatt. A bérlakásokat mint befektetést sem írnám le, bár sok a kockázat, de a bérlakásban élők aránya folyamatosan emelkedhet. Vételi oldalon a fejlesztési telkekben hiszek, de a személyes kedvencem a városi rozsdaövezet, amiből még mindig sok van Budapesten, sok jogi problémával, de ha valaki ilyenbe nyúl, aranybányát is találhat – hívta fel a figyelmet Rábai György MRICS, Partner, ügyvezető igazgató, BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft.