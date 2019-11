Orbán és Karácsony első közös sikere lehet ez a gigaprojekt

A hírek szerint szerdán dönt a Fővárosi Közgyűlés az atlétikai stadionról. Ez lehet az első olyan közös ugye a Kormánynak és a Fővárosnak, ahol mindenki jól járhat. Az atlétikai stadion egy komplex városfejlesztési projekt része, így is kell vizsgálni.

A hetekkel ezelőtt átadott (vagyis átvett), 190 milliárdból megújult Puskás Aréna után most a dél-pesti és észak-csepeli, Budapest Déli Városkapu projekt keretében megvalósítani kívánt atlétikai stadion körüli politikai adok-kapok, kérések, feltételek, egyezkedések, álláspontok tartják izgalomban a (budapesti) közvéleményt. A Liget pontos jövője most eggyel hátrébb szorult, de nyilván a szakmai egyeztetések ott is folyamatosak. De mi a lényeg? Az, hogy az elmúlt napok megszólalásaiból, a Főváros várható állásfoglalásából, a kormányzat simulékonyabbnak tűnő nyilatkozataiból az rajzolódik ki, hogy itt egy óriási közös sikernek kell megvalósulnia, ahol az új fővárosi és kerületi (Ferencvárosban) vezetésnek sikerül a számukra politikailag is fontos kérdésekben eredményeket elérni, miközben a kormánynak fontos elemek megvalósulhatnak.

És ki nyer ezzel a legtöbbet?

Hát a budapestiek, Csepel, Soroksár, Ferencváros és a déli-agglomeráció lakói, a környék vállalkozásai, a kivitelezést elnyerő és velük együttműködő cégek, az 5-10 év múlva ott lakó diákok, és hát alapvetően mindenki. A (nyilván érthető) politika csatározások mögött azért lássuk meg, hogy itt nem lehet opció egyik fél részéről sem az, hogy akkor kukába a tervekkel, és hagyjuk az egészet. Kizárólag az együttműködés, a közös nevezők és a környék építése lehet az egyetlen elfogadható közös pont. A kompromisszum és a siker kódolva van a nyilvánosság előtt feszültséggel és politikai csatározásokkal teletűzdelt kommunikáció ellenére.

A Déli Városkapu projektről is beszélt Fürjes Balázs államtitkár a Portfolio Property Investment Forum egyik nyitó előadásában

A kérdésben, az egyébként a koncepció részeként egy vadvízi szlalompálya megvalósulásában érdekelt, Baráth Etele is egyfajta mediátorként és tanácsadóként is megnyilatkozott az InfoRádiónak és nekünk is. A korábbi politikus és sportvezető, aki a Magyar Kajak-Kenu Szövetség volt elnöke ezer szállal kötődik a területhez, hiszen mintegy két évtizede aktívan foglalkozik a környék megújulásával, kihasználásával. Annak idején még mint a potenciális Expo helyszíne, ma meg már ugye a Déli Városkapu projekt keretein belül megvalósuló sport-, rekreációs-, kulturális-, oktatási-, lakhatási létesítmények támogatója.

Baráth elmondása szerint olyan "útelágazódáshoz" értünk a hazai politikában, ahol nincs más út, mint a megegyezés és a kompromisszum egy jó ügyért. Véleménye szerint kérések vannak és nem követelések, amikről egyeztetni és megállapodni kell. A valamelyik irányban elfogult sajtótermékek olykor háborús retorikája csak a politikai álca, a fejleszteni és tenni akaró szakmai hozzáállás és szándék nyilvánvaló a felek részéről. A kompromisszumnak intézményesülnie is kellene, így nem ártana a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában egy Közbeszerezések csoportot létrehozni, ami garantálja az átláthatóságot.

A kerületek döntése, kérései, feltételei már megvannak, úgyhogy a Főváros döntése után a Kormány elé kerülhet az ügy, és elindulhat az érdemi tárgyalás, aminek a végén nem lehet más kifutás, minthogy a felek megállapodnak és kezdetét veszi a Déli Városkapu benne az atlétikai stadion megvalósítása, párhuzamosan a fővárosi és kerületei kérések teljesítésével. Mi, itt élők, ennek csak örülhetünk.

Win-win-win.