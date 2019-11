Még mindig a befektetők uralják a budapesti lakáspiacot

Az utóbbi években kimagasló hozamot lehetett elérni befektetési célú lakásávárlással, a kérdés viszont az, hogy ma is megéri-e a befektetési célú lakásvásárlás. Az MNB legfrissebb lakáspiaci jelentése alapján megnéztük, hogy mikor volt érdemes leginkább beszállni a lakáspiacba, és vajon most is érdemes-e még befektetési céllal új lakást vásárolni.

A lakásárak 2015 óta stabilan 15 százalékos éves növekedést mutatnak, ami 2019-ben 17 százalékig gyorsult, de az értéknövekedés mellett a lakáskiadásból is kedvező hozam érhető el. Az alacsony kamatkörnyezet két csatornán keresztül is élénkítően hat a lakáspiaci keresletre. Az alacsony hitelkamatok egyrészt kedvező feltételeket teremtenek a háztartások lakásvásárlásainak hitelből való finanszírozására, így a kedvező hitelkondíciók élénkítően hatnak a lakáspiaci keresletre. Másrészt az alacsony hozamkörnyezetben az ingatlanpiacra érdemi megtakarítások áramlanak, mivel az alternatív pénzügyi eszközökön (például lekötött betéten) elérhető hozamok jelentősen alacsonyabbak az ingatlanpiacon elérhetőnél.

A Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) szakértői szerint a 2019 júniusában bevezetett Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) lakossági befektetők számára kedvező feltételei már éreztették a hatásukat az ingatlanpiacon. 2019 júniusában Budapesten, ahol a befektetési céllal lakást vásárlók aránya magasabb, érdemben csökkent a lakások iránti kereslet.

A fővárosban ugyanakkor továbbra is meghatározó a befektetési szándék a lakásvásárlások terén. A kedvező finanszírozási környezet és a lakásvásárlásból elérhető magas hozamprémium hatására Budapesten még mindig magas a befektetők aránya, piaci mérések szerint a lakásvásárlók 40 százaléka befektetési célt jelölt meg a tranzakciókor. Vidéken ennél alacsonyabb, 25 százalék körüli ez az arány. Az otthonteremtési célú lakásvásárlások aránya mindezek ellenére továbbra is jelentős, ami azt mutatja, hogy bár fontos a befektetési szándék, a különböző lakhatási célokra történő lakásvásárlás ugyancsak meghatározó szerepet tölt be a piacon. Előretekintve a MÁP+ iránti élénk érdeklődés hűtheti a befektetői keresletet a fővárosi ingatlanpiacon, amit az előzetes adatok igazolni látszanak.

Bár a kiadásból származó hozamok mostanra mind a használt, mind az új lakások esetében alacsonyabbak, mint néhány évvel ezelőtt, az új lakások árában több tényező miatt is van még tér a további emelkedésnek. Az év végétől 27 százalékra emelkedő lakásáfa részben biztosan be fog árazódni az új lakások árába, akárcsak a 2021-től szigorodó energetikai követelmények technikai megoldásai.

A cikk megjelenését a Property Market Kft. támogatta.

Címlapkép forrása: Getty Images