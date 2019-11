Elárulták a szakértők, hogyan fogunk vásárolni a jövőben

A bevásárlás egyre inkább az interneten zajlik, míg a plázák és üzlethelyiségeik egyre inkább élményközpontokká, show room-okká válnak. A fizikai bevásárló- és szolgáltatóterek átalakulása, a logisztikával összeolvadó e-kereskedelem hatása mind a retail, mind a szállítmányozási szektorra visszafordíthatatlan. A témáról a Property Investment Forum 2019 konferencián beszélgettek a szakértők.

Magyarországon évekig nem épült semmi kiskereskedelmi egység, most viszont épül egy új bevásárlóközpont Dél-Budán és a NEPI is megvásárolt két bevásárlóközpontot. A brick and mortar épületek kihívója az e-kereskedelem. Az e-kereskedelem leginkább a hipermarketeket veszélyezteti, míg a bevásárlóközpontok könnyen adaptálódnak az új igényekhez. Melyik szektort érinti legjobban az e-kereskedelem? A szórakoztató elektronikai / műszaki cikkek területén a leggyorsabb a fejlődés és változás. A környezetvédelem egyre fontosabb kérdés, ebből a szempontból azonban a bevásárlóközpontok problematikusak – mondta el Gyalay-Korpos Gyula, elnök, Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége.

2006 óta dolgozik a Futureal az említett projekten, melynek célja a budai oldal elsőszámú bevásárlóközpontjává válni. A 4-es metró felszíni kijáratánál egy új központ alakult ki. A bevásárlóközpontokban jellemző a gasztronómia feltörekvése, ez főleg az élmény kategóriába számítható, ma már bőven 20% felett van a food aránya. A retail 3 fő tulajdonsága a convenience (e-comm), experience, proximate. Az okos megoldások térnyerése: parkolás, fizetés digitalizáció minden téren, vásárlói kényelem és praktikum mindenekelőtt és ez ugrásszerűen fejlődik majd a jövőben – mondta el Balástyai Márk, projektigazgató, Etele Plaza, Futureal.

Az offline vásárlás még mindig népszerű: globális szinten sem éri el az online vásárlás a 10 %-ot. Az e-kereskedelem főleg a megszokott termékek terén hódít, a minőségi márkákat egyelőre nem érinti – tette hozzá Berendi András, vezérigazgató, Roland Divatház Zrt.

Lelkes László, plázafejlesztési igazgató, Indotek Group elmondta, hogy 2005-ben kezdték a kereskedelmi portfólió bővítését, melynek során meglévő, mintegy 20 éves bevásárlóépületeket építenek át. A lokáció predesztinálja a sikert és ezeknek a régi épületeknél ez kiváló (Corvin, Dunapláza, Győr, Miskolc). A cél az újra történő értékteremtés és az újra pozicionálás. A retail sok helyen visszaszorult, Sopronban például a belvárosi üzletekből is lakásokat csináltak. Az élményvásárlás viszont jelentős, ahol óriási a konkurencia és gyorsan el lehet veszíteni a vásárlókat. Fontos, hogy a bevásárlóközpontokat működő állapotban építsék át, persze ennek is vannak hátrányai – kosz, zaj az átépítés alatt. Építőipari feltételek változásai is kihatnak erre (pl. éjszakai munkavégzés, padlóburkolat cseréje)

A 400 négyzetméter alatti üzleteknél a koncepción múlik, hogy lesz-e jövőjük. Kis területen is lehet kreatív, fogyasztható terméket kialakítani. A fenntarthatóság az új generációnál már alapvetés, vásárlói nyomásra a bérlőknél meg fog jelenni az erre való törekvés. A food court-ok is sok szempontból nagyon pazarlók – mondta el Dr. Szilágyi Melinda, Asset Manager, Diófa Alapkezelő Zrt.

Tomcsányi Erzsébet, Retail Asset Management Director, CPI Hungary szerint a bevásárlóközpontoknak át kell alakulniuk egy részük pedig már átalakulás alatt áll. Mindez a kereskedők és fejlesztők részéről is szükséges. Az élmények egyre fontosabbak, az élelmiszervásárlás a legkevésbé élményszerűsíthető. A fiatalabb generációk nem járnak hipermarketekbe, nem otthon étkeznek, ami a food court irányába megy el. Az e-kereskedelem a ruházatban is nagy változásokat hoz, a high end márkákat viszont kevésbé vagy később érinti ugyanez a változás. Az olcsó, nagy márkáknál mindez sokkal drasztikusabb.

